Grotesker als ein Hollywood-Film – Eine irre Reise durch Nordkorea Kei­ner weiss, was für schmut­zi­ge Ge­schäf­te die Regierung in Pyongyang macht. Ein ar­beits­lo­ser Koch und ein Ex-Dea­ler schauten mal nach­ – und produzierten einen Dokumentarfilm, der selbst die UNO schockt. Kai Strittmatter aus Kopenhagen , Christoph Giesen aus Peking

Sie hätten nie gedacht, dass das Ding so gross werden würde: Jim La­t­ra­che-Qvor­trup und Ulrich Larsen, die Hauptdarsteller von «The Mole». Foto: Wingman Media

Am En­de des Films sitzt da in ei­ner der letz­ten Ein­stel­lun­gen Ul­rich Lar­sens Ehe­frau Sa­sha, Rü­cken zur Ka­me­ra. Sie starrt ih­ren Mann an und sagt lei­se: «Ich fin­de, du bist ein Idi­ot. Auch weil du mir nichts ge­sagt hast.» Und was hat Ul­rich Lar­sen, der Maul­wurf, «The Mo­le», wie er im Film ge­nannt wird, sei­ner Frau ge­ant­wor­tet? «Ja, ha­be ich ge­sagt. Ja, du hast recht.»

Er ist tat­säch­lich zum Tref­fen mit dem Mann gekommen, der für das verantwortlich ist, was Nachrichtendienstler «eine der bes­ten Ge­heim­dienstope­ra­tio­nen» bezeichnen. Die Nord­ko­rea­ner schimpfen Ulrich Larsen ei­nen Lüg­ner und Ma­ni­pu­la­tor. Jetzt sitzt er in ei­nem un­schein­ba­ren Café in ei­nem un­schein­ba­ren Vor­ort von Ko­pen­ha­gen, in dem er mit Frau und Kin­dern lebt. Er trägt ein grau­es Sweat­shirt, den Kopf kahl ge­scho­ren, und man ver­steht schon, wie so ei­ner sich un­sicht­bar ma­chen kann.

Früher arbeitete er als Koch, dann begann er sich für Nordkorea zu interessieren: Ulrich Larsen. Foto: Kai Strittmatter

Eine unterirdische Fabrik

Nie hät­ten sie ge­dacht, dass das Ding so gross wür­de, nicht Ul­rich Lar­sen, der das Gan­ze los­ge­tre­ten hat, nicht Mads Brüg­ger, der Re­gis­seur, nicht Jim La­t­ra­che-Qvor­trup, der Drit­te im Bun­de. «Das Gan­ze wur­de teil­wei­se so ir­re, dass ich die Leu­te ver­ste­he, die sa­gen: Das kann gar nicht wahr sein», sagt La­t­ra­che-Qvor­trup. «Wie um al­les in der Welt soll man die­sen Film je­man­dem er­klä­ren, der ihn noch nicht ge­se­hen hat? Wie denn?»

Viel­leicht so: Ein dä­ni­scher arbeitsunfähiger Koch taucht ein in die bi­zar­re Welt der Freun­de Nord­ko­reas in Eu­ro­pa. Dort mimt er zehn Jah­re lang als Maul­wurf den treu­en So­zia­lis­ten und stösst im­mer wei­ter vor in die in­ne­ren Zir­kel der Hier­ar­chie, bis er ge­mein­sam mit ei­nem ehe­ma­li­gen Ko­ka­in­dea­ler bei ge­hei­men Tref­fen in Pe­king und Pyong­yang nord­ko­rea­ni­sche Waf­fen­händ­ler da­zu bringt, Ver­trä­ge zu un­ter­schrei­ben, die un­ter an­de­rem den Bau ei­ner un­ter­ir­di­schen Fa­brik für Dro­gen und Waf­fen auf ei­ner In­sel im Vik­to­ria­see in Ugan­da durch Nord­ko­rea vor­se­hen.

Als Maulwurf kam er dem Machtzirkel Nordkoreas immer näher: Ulrich Larsen in einer Szene aus dem Film «The Mole». Foto: Wingman Media

Klingt zu gro­tesk für ein Hol­ly­wood-Dreh­buch? Es kommt noch bes­ser: Ul­rich Lar­sen hat je­den ein­zel­nen Schritt die­ser Rei­se ge­filmt, in­klu­si­ve der Waf­fen­fa­brik­ver­trags­un­ter­zeichn­u­ng in ei­nem ge­hei­men Pyong­yan­ger Kel­ler­lo­kal. Er arbeitete mit dem Ko­pen­ha­ge­ner Do­ku­men­tar­fil­mer Mads Brüg­ger zusammen, mit dem er die Dokumentation «The Mo­le» gestaltete.

Die Geschichte einer Unterwanderung: Trailer von «The Mo­le». Video: Wingman Media

Regierungen nehmen Film ernst

Ulrich Larsens Bilder zeigen erstmals, was zwar al­le im­mer ver­mu­te­ten, aber noch nie ei­ner auf Film ge­bannt hat – näm­lich wie Nord­ko­reas Waf­fen­händ­ler of­fen­bar be­reit sind, gro­be Ver­stö­sse ge­gen die von den Ver­ein­ten Na­tio­nen ver­häng­ten Sank­tio­nen zu be­ge­hen. Die Ver­ein­ten Na­tio­nen sind denn auch mit den Filmemachern in Kontakt getreten und wer­ten jetzt das von die­sen be­schaff­te Ma­te­ri­al aus. Die Au­ssen­mi­nis­ter Schwe­dens und Dä­ne­marks mel­de­ten sich mit ei­ner ge­mein­sa­men Er­klä­rung: «Wir neh­men den In­halt der Do­ku­men­ta­ti­on sehr ernst», heisst es da. Man ha­be be­schlos­sen, die Sa­che der EU und dem UN-Ko­mi­tee für Sank­tio­nen vor­zu­tra­gen.

War­um lässt sich ei­ner auf so et­was ein? Im Café er­zählt Ul­rich Lar­sen, er ha­be im­mer Koch wer­den wol­len. Ir­gend­wann mach­te sei­ne Bauch­spei­chel­drü­se nicht mehr mit, er be­kam schwe­re Dia­be­tes. An Ar­beit war bald nicht mehr zu den­ken. «Die ers­ten Jah­re lag ich oft im Bett und be­mit­lei­de­te mich selbst», sagt Ul­rich Lar­sen. «Ich brauch­te ein Pro­jekt.» Da sah er im Fern­se­hen «The Red Cha­pel», ei­nen Film von Mads Brüg­ger, der 2009 mit zwei ko­rea­nisch­stäm­mi­gen dä­ni­schen Ko­mi­kern nach Nord­ko­rea ge­reist war. Nord­ko­rea ha­be ihn ge­packt, sagt Lar­sen, stun­den­lang re­cher­chier­te er im Netz. Das Atom­pro­gramm der re­gie­ren­den Kim-Dy­nas­tie habe ihm Angst ge­macht. Da dachte er: «Kann ich viel­leicht ir­gend­et­was tun?»

Zuerst war er skeptisch, liess sich dann aber von Ulrich Larsen überzeugen: Regisseur Mads Brüg­ger. Foto: Kai Strittmatter

Ul­rich Lar­sen kon­tak­tiert den Fil­me­ma­cher. Und tritt der dä­nisch-nord­ko­rea­ni­schen Freund­schafts­ge­sell­schaft bei, ei­nem grau­en Häuf­lein von Alt­so­zia­lis­ten. Von An­fang an hat er sei­ne Ka­me­ra da­bei – und be­nutzt sie, um klei­ne Clips von den Tref­fen ins Netz zu stel­len. In den Vi­de­os wird Lar­sen zum Pro­pa­gan­dis­ten des Re­gimes, er preist das gu­te Le­ben in Nord­ko­rea. «Es ging dar­um, das Ver­trau­en der Leu­te zu be­kom­men», sagt er.

2012 wird Ul­rich Lar­sen das ers­te Mal nach Nord­ko­rea ein­ge­la­den. Er be­kommt dort für sei­ne Loya­li­tät ei­ne Me­dail­le des Re­gimes – und lernt auf der Rei­se Ale­jan­dro Cao de Benós ken­nen, ei­ne der schil­lernds­ten Fi­gu­ren in der Ge­schich­te: Cao de Beńos ist Ab­kömm­ling ver­arm­ten spa­ni­schen Adels, hat sich aber in den ver­gan­ge­nen Jah­ren mit sei­ner «Ko­re­an Fri­endship As­so­cia­ti­on» (KFA) ei­nen Na­men als gröss­ter Cheer­lea­der des Re­gimes ge­macht.

Ein Grosskotz mit Lagerfeld-Anzügen

In­ter­es­sant wird die Ge­schich­te in dem Mo­ment, in dem der Spa­ni­er Ul­rich Lar­sen in sei­ne Freund­schafts­ge­sell­schaft auf­nimmt, ihn zu sei­nem «Skan­di­na­vi­en-Ver­tre­ter» macht – und ihn dann bit­tet, In­ves­to­ren zu su­chen für das von Sank­tio­nen ge­beu­tel­te Nord­ko­rea. «Ich wuss­te, wir muss­ten Ale­jan­dro ei­nen In­ves­tor prä­sen­tie­ren», sagt Regisseur Mads Brügger bei ei­nem Ge­spräch in sei­nem Bü­ro in der Ko­pen­ha­ge­ner Alt­stadt. Er macht sich auf die Su­che nach ei­nem Schau­spie­ler, der für ihn die Rol­le ei­nes nor­di­schen Öl-Mil­lio­närs spie­len könn­te und fin­det «Mr. Ja­mes», im wah­ren Le­ben Jim La­t­ra­che-Qvor­trup, ehe­ma­li­ger Frem­den­le­gio­när und Ko­ka­in­dea­ler des Ko­pen­ha­ge­ner Jet­sets, zu dem Zeit­punkt ge­ra­de erst aus dem Ge­fäng­nis ent­las­sen.

Im echten Leben war er Drogendealer: Jim La­t­ra­che-Qvor­trup spielt im Film einen Grosskotz. Foto: Kai Strittmatter

«Zu­erst ha­be ich zu Mads ge­sagt: Machst du Wit­ze?», er­zählt Jim La­t­ra­che-Qvor­trup, «und dann: Ich tus!» Sein tie­fes, lan­ges La­chen rollt durch die Lob­by eines gediegenen Ho­tels. Er trägt ei­nen fein ge­stutz­ten Voll­bart, per­fekt ge­leg­te Haa­re, wie auch im Film. «Je­sus», sagt er. «Ich ha­be als Dro­gen­dea­ler 15 Jah­re ei­ne Lü­ge ge­lebt. Ich ken­ne das Spiel, und ich bin gut dar­in.» In der Do­ku spielt er ei­nen in Karl-La­ger­feld-An­zü­ge ge­klei­de­ten Gross­kotz, der an Me­tham­phet­amin und Waf­fen kom­men will.

Ul­rich Lar­sen und «Mr. Ja­mes» reisen fortan ge­mein­sam – und es wird ei­ne ir­re Rei­se. Ge­filmt mit teils ver­steck­ten Ka­me­ras, oft aber auch ganz of­fen von Lar­sen, den die Ge­nos­sen schon seit Jah­ren als Youtuber für die Sa­che Nord­ko­reas ken­nen. Man sieht Ale­jan­dro Cao de Beńos, der schon im ers­ten Ge­spräch mit «Mr. Ja­mes» schwärmt, Nord­ko­rea müs­se sich «um kei­ne Re­geln küm­mern»: Man kön­ne Me­tham­phet­amin be­sor­gen, aber auch ger­ne «U-Boot- und Pan­zer­fa­bri­ken bau­en».

Al­les nur lee­res Ge­re­de? In ei­ner schrift­li­chen Stel­lung­nah­me er­klärt Cao de Beńos, der Film sei «in­sze­niert und ma­ni­pu­liert», nie­mals ha­be er ei­nen Auf­trag aus Nord­ko­rea für Waf­fen- oder Dro­gen­ge­schäf­te er­hal­ten. Im Film aber sit­zen die bei­den Dä­nen nach sei­ner Ver­mitt­lung bald mit nord­ko­rea­ni­schen Ge­heim­dienst­leu­ten im Fond ei­ner Li­mou­si­ne in Pyong­yang, dann in ei­nem un­ter­ir­di­schen Re­stau­rant, in dem man die Un­ter­zeich­nung ei­nes ganz be­son­de­ren Deals mit Ka­rao­ke fei­ert: Die Nord­ko­rea­ner hat­ten den Bau ei­ner un­ter­ir­di­schen Fa­brik für Me­tham­phet­amin und Waf­fen in Ugan­da vor­ge­schla­gen, auf ei­ner In­sel im Vik­to­ria­see, un­ter ei­nem Lu­xus­re­sort. Code­na­me: «The Tou­rism Pro­ject».

Ein lebensgefährliches Unterfangen: Jim La­t­ra­che-Qvor­trup (rechts) schaffte es als angeblicher Geschäftsmann bis nach Nordkorea. Foto: Wingman Media

Kein Zeugenschutzprogramm

Jetzt sind sei­ne Bil­der in der Welt. Und die Ex­per­ten strei­ten über die In­ter­pre­ta­ti­on. Die von den Fil­me­machern ge­lie­fer­ten De­tails sei­en «atem­be­rau­bend», sa­gen die Nord­ko­rea­wis­sen­schaft­ler Rü­di­ger Frank und Pe­ter Ward: «Frü­he­re Be­rich­te, wie Nord­ko­rea ver­sucht, die Sank­tio­nen zu um­ge­hen, wer­den hier be­stä­tigt und dra­ma­tisch il­lus­triert.» Doch es gibt auch of­fe­ne Fra­gen. Man­che glau­ben an ei­nen Be­trugs­ver­such Nord­ko­reas. Ha­ben die Nord­ko­rea­ner ein­fach ver­sucht, die bei­den Dä­nen zu prel­len? War­um ha­ben die Nord­ko­rea­ner nie ei­nen gründ­li­chen Back­ground-Check des an­geb­li­chen Öl-Mil­lio­närs Mr. Ja­mes vor­ge­nom­men?

In Ko­pen­ha­gen ma­chen die bei­den Prot­ago­nis­ten in­zwi­schen wie­der ers­te Schrit­te zu­rück in ihr Le­ben. Jim La­t­ra­che-Qvor­trup ver­dient sein Geld heu­te mit ex­klu­si­ven Mas­sa­ge­pra­xen. Angst vor Ver­gel­tung vonsei­ten Nord­ko­reas, sagt er, ha­be er kei­ne. Sie ha­ben sich mit den Leu­ten vom dä­ni­schen Ge­heim­dienst PET ge­trof­fen, auch de­ren Ein­schät­zung, sa­gen bei­de über­ein­stim­mend, sei: Vor­sicht ja, aber kei­ne aku­te Ge­fähr­dung.

Ul­rich Lar­sen hat für den Film nie ei­nen Cent Geld ge­se­hen. Auch er ist in Kon­takt mit dem dä­ni­schen Ge­heim­dienst. Nein, er ist nicht um­ge­zo­gen, und nein, er ist in kei­nem Zeu­gen­schutz­pro­gramm. Aber er ach­tet jetzt dar­auf, wen er trifft, wo­hin er geht und fährt. Seine Wege ändert er jeden Tag.