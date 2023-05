«Apropos» – der tägliche Podcast – Eine Insel verschwindet im Meer – unser Karikaturist hat sie noch einmal besucht Die Pazifikinsel Kiribati wird durch den Klimawandel verschwinden. In 40 Jahren soll sie unter Wasser sein. Wie geht man damit um? Philipp Loser als Host Felix Schaad als Gast Laura Bachmann als Produzentin

Die Insel Kiribati liegt im Pazifik, zwischen Australien und Hawaii, 6500 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Weisse Strände, türkisblaues Meer, viel Sonne, ab und an etwas Wind: Alles wirkt hier wie im Ferienparadies. Doch Kiribati ist kein Ferienort. Es ist der erste Ort der Welt, der wegen des Klimawandels im Meer verschwinden wird. In 40 Jahren wird die Insel unbewohnbar sein, sagen die Prognosen. Aber das ist nicht das einzige Problem ihrer Bewohnerinnen und Bewohner.

Karikaturist Felix Schaad hat Kiribati besucht und seine Eindrücke in einem Comic festgehalten. In der heutigen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» erzählt er, wie die Menschen in Kiribati umgehen mit dem Wissen, dass ihr Zuhause früher oder später im Meer verschwindet. Gastgeber ist Philipp Loser.



