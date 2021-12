Wie ein Wächter – Eine Hommage an den Gempen René Salathé und Niklaus Starck rollen die Geschichte des Basler Hausbergs auf. Sie erzählen unter anderem, wie der Gempen beinahe zur touristischen Attraktion geworden wäre. Thomas Gubler

T rotz seiner vielfältigen Bedeutung für die Region ist zuvor n och nie eine wissenschaftliche Abhandlung über den Gempen verfasst worden. Bild: Pino Covino

Für Bern ist es der Gurten. Und wenn es einen Basler Hausberg gibt, dann kann das eigentlich nur der Gempen sein. In kurzer Zeit erreichbar, bietet die Schartenflue beziehungsweise der Gempenstollen mit dem weitherum sichtbaren Turm nicht nur einen grenzüberschreitenden Ausblick über die ganze Region, der Gempen wirkt fast schon wie der Wächter über dieselbe.

Und nicht nur zeugen zahlreiche Flur- und Strassenbezeichnungen von einem starken Bezug des Gempen zu Basel. Die Stadt bezog auch bis ins 20. Jahrhundert mittels einer 16 Kilometer langen Druckleitung ihr Quellwasser aus dem Gempengebiet. Dieses wurde übrigens in Seewen in einem Weiher gestaut, der bis zum heutigen Tag Baslerweiher heisst.

Erstaunlich daher, dass über den Gempen trotz seiner vielfältigen – auch historischen – Bedeutung bis anhin noch nie eine wissenschaftliche Abhandlung verfasst worden ist. Nun haben René Salathé und Niklaus Starck mit ihrem im Herbst 2021 erschienenen Buch «Der Gempen» diese Lücke geschlossen. Und wer mit der Geografie, der Geschichte und der Kultur der Nordwestschweiz auch nur ein bisschen vertraut ist, legt das Buch nicht mehr aus der Hand, wenn er es einmal aufgeschlagen hat.

Ein trockenes Plateau

Der naturwissenschaftlich interessierte Leser erfährt, warum das zum Tafeljura gehörende Gempenplateau eine ziemlich trockene Angelegenheit ist. Nämlich weil der waagrecht liegende Kalkstein vom Wasser aufgelöst wird, sich dadurch Spalten und Höhlen bilden, durch die das Regenwasser versickert, und erst am Fuss des Plateaus wieder auftaucht. Dorfbäche sucht man deshalb in den Plateaudörfern Gempen und Hochwald vergebens.

Den umfangreichsten Teil des Werks aber widmen die beiden Autoren dem Leben vor Ort und den Ereignissen der jüngeren Vergangenheit. Da darf der bis heute unaufgeklärt gebliebene «Mordfall Seewen», bei dem im Juni 1976 fünf Menschen umgebracht wurden, ebenso wenig fehlen wie der Absturz einer englischen Passagiermaschine im April 1973 auf der Herrenmatt an der Gempenflanke, wo eine Gedenkstätte an den Tod von 108 der 145 Passagiere und Besatzungsmitglieder erinnert.

Die nie gebaute Bahn

Aber auch von Erbaulicherem ist die Rede, etwa vom Musikautomatenmuseum in Seewen und davon, wie die Frauen aus Hochwald («Hobel») ihren Hagebuttenextrakt, den sogenannten Buttenmost, zu ihren Kunden nach Basel brachten. Auch das schuf Verbindungen zwischen dem Gempen und Basel. Oder von längst vergessenen Merkwürdigkeiten. Oder wer weiss heute noch, dass die Konzession für eine Zahnradbahn von Dornach auf den Gempen mit einer Länge von 4,2 Kilometern zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom Bund bereits erteilt war, dass das veranschlagte Kapital von 670’000 Franken – damals ein beträchtlicher Betrag – aber nicht aufgebracht werden konnte. «Und damit ist das Gempenplateau für alle Zeiten vom organisierten Tourismus verschont geblieben», schreiben Salathé und Starck.

Gewürdigt wird schliesslich – und eine Gempenmonografie wäre sonst unvollständig – die strategische Bedeutung des Bergs zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die dort stationierte «Division Gempen» diente als Scharnier zu den französischen Truppen, um einen Durchmarsch der deutschen Wehrmacht nach Frankreich zu verhindern. Durch die Umgehung der Maginot-Linie durch Hitlers Truppen im Mai 1940 via Luxemburg, Belgien und Holland fiel der Auftrag der 26’000 Mann aber dahin. So blieb der in der ganzen Region von allen Seiten sichtbare Vorzeigeberg nicht nur vom Massentourismus, sondern auch von militärischen Operationen verschont.

