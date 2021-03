Das Areal Buechloch bleibt vorerst weiter unbebaut, obwohl es sich seit siebzig Jahren um Bauland handelt. Foto: Pino Covino

Die Reinacher Bevölkerung hat den Quartierplan Buch-Hain am Sonntag wuchtig abgelehnt. Somit bleibt der Landstreifen Buechloch beim Wald an der Grenze zu Therwil vorerst weiter unbebaut, obwohl es sich seit siebzig Jahren um Bauland handelt. Mit diesem Entscheid überraschen die Stimmberechtigten so manchen, sie setzen gleichzeitig aber auch ein deutliches Zeichen.

Die Menschen sind der unzähligen Bauprojekte überdrüssig. Sie haben genug von lärmenden Baggern, quietschenden Kränen und schreienden Bauarbeitern. Eine der letzten Grünflächen, die der Bevölkerung noch bleiben, soll nicht auch noch bebaut werden. Das ist nachvollziehbar, da sich das Landschaftsbild vor allem auch in Reinach seit Jahrzehnten stark verändert hat.