Weniger Parkplätze – Eine halbe Million Franken für velofreundliche Gleise Die Grossratskommission will nur in der Hardstrasse das Velofahren erleichtern. Urs Rist

Die Hardstrasse soll für insgesamt rund 18 Millionen Franken saniert werden. Foto: Christian Jaeggi

Die Hardstrasse ist die Pulsader des St.-Alban-Quartiers und eine wichtige Verbindung zu den Sportanlagen und der Konzerthalle in St. Jakob. Sie wurde in den 1970er-Jahren erneuert und entspricht nicht mehr den heutigen Vorgaben und Normen. So fehlen etwa an den Tramhaltestellen hindernisfreie und sichere Zugänge. Deshalb hat der Regierungsrat 2018 vorgeschlagen, im Rahmen der Gesamterneuerung die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Haltestellen für einen hindernisfreien Einstieg umzugestalten. Dafür beantragte er 17,5 Millionen Franken. Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) des Grossen Rats fordert nun zusätzlich 550'000 Franken für velofreundliche Tramgleise, also eine Ausgabensumme von 18,03 Millionen. Zudem äussert sie sich auch grundsätzlich zum Nebeneinander von Velos und Trams.