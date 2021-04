Basler Impfstrategie – Eine Grossoffensive sieht anders aus Nach Ostern gehts los, versprachen die Behörden. Im Untergeschoss des Kongresszentrums wäre alles für über 2000 Menschen täglich bereit – doch vor Mai gibt es einfach zu wenig Impfstoff. Mischa Hauswirth

Im Impfzentrum Basel-Stadt läuft der Betrieb noch lange nicht auf maximaler Auslastung. Täglich werden rund 1000 Corona-Impfungen injiziert. Möglich wäre das Doppelte. Foto: Dominik Plüss

Die über 90 Stühle im Wartebereich des Basler Impfzentrums am Messeplatz sind am Freitag, kurz vor 12 Uhr, leer. Nur eine Frau im Rollstuhl ist zusammen mit ihrem Begleiter da und wird direkt zu den Impfkojen geschoben. Das Personal, das für die administrative Abfertigung und den Ablauf im Zentrum verantwortlich ist, geht gerade in die Mittagspause. Wer die Impfoffensive des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sucht, schaut sich verwundert um. Wo sind all die Leute, die nach Ostern geimpft werden sollen? Wo bleibt der Grossansturm? Immerhin war von mehr als 2000 Personen alleine in Basel die Rede.