Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Eine Geschichte von Fremdkörpern wie Kade und Helden wie Hitz Beim Elfmeter-Triumph in Bratislava holen sich Anton Kade oder Jean-Kévin Augustin tiefe Noten ab, während sich am Ende der Goalie des FC Basel die Maximalbewertung verdient. Oliver Gut Dominic Willimann

Ein Abend, an dem er kein Land sah: Anton Kade (links), FCB-Spieler in flexibler Rolle. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Marwin Hitz: 6

Pariert schon in der 6. Minute eine Abubakari-Grosschance mirakulös, um dann in der 10. und 17. Minute bei den nächsten beiden Bratislava-Top-Gelegenheiten den Ball jeweils aus dem eigenen Netz zu holen. Der Rest ist mal hochspringen oder sich mal breit machen, ohne dass er nochmals eine Top-Abwehr zeigen muss. Das ändert sich grundlegend nach 120 Minuten: Indem er die ersten beiden Elfmeter von Kucka und Barseghyan pariert, wird Hitz an diesem verrückten Abend zur grossen Figur.