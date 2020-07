Sachbuch von Hanspeter Born – Eine gescheiterte Reinwaschung Marcel Pilet-Golaz war Bundespräsident und «Aussenminister» im Kriegsjahr 1940. Eine umstrittene Figur und als Anpasser verrufen. Markus Wüest

Bundespräsident Marcel Pilet-Golaz 1940 an einem Empfang neben General Henri Guisan (links). Foto: Keystone

Hanspeter Born ist ein ganz grosser Name des Schweizer Journalismus. Seine Reportage «Mord in Kehrsatz», in der «Weltwoche» Ende der 1980er-Jahre publiziert, hat für Furore gesorgt. Wie er den Mord an der 24-jährigen Christine Zwahlen recherchierte: eine Meisterleistung. Akribisch, detailversessen, auf literarisch hohem Niveau.