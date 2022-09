Fehlende Bewerber – Eine Gemeinderatswahl im Blindflug In Ormalingen gibt es keine Kandidierenden für die Ersatzwahl vom 25. September. Thomas Gubler

Eigentlich sollten die Ormalinger Wählerinnen und Wähler am nächsten Abstimmungssonntag vom 25. September ein neues Mitglied in den Gemeinderat wählen und am 27. November eine neue Gemeindepräsidentin oder -präsidenten ernennen. Dies, weil die amtierende Gemeindepräsidentin Verena Schürmann per Ende Jahr ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. Eigentlich. Denn wer in den kürzlich zugestellten Abstimmungs- und Wahlunterlagen nach Kandidatinnen und Kandidaten für den vakanten Sitz sucht, tut dies vergebens. Da findet sich nur eine Aufzählung der verbleibenden vier Gemeinderatsmitglieder – die erst 2024 wiedergewählt werden müssen –, aber kein einziger neuer Name.

Eine Anfrage bei Vereinsvertretern half auch nicht weiter. Die Gemeinderatsersatzwahl sei zurzeit kein Diskussionsthema an den Stammtischen, hiess es. Und auch die Redaktion der Dorfzeitung «Zingge-Bott» wusste nur von einer Kandidatur für die Planungskommission, aber nichts von einer für die Gemeindeexekutive. «Uns ist keine Kandidatur bekannt», lautete schliesslich die ultimative Auskunft auf der Gemeindeverwaltung. Womit endgültig klar war: Es gibt in Ormalingen, eine Gemeinde mit rund 2300 Einwohnerinnen und Einwohnern, keine Kandidaturen für die Gemeinderatsersatzwahl vom 25. September.

Fehlende Ortsparteien

Das wiederum bedeutet, dass der erste Wahlgang einem politischen Blindflug gleicht, der damit enden wird, dass auf zahlreiche Personen vereinzelte Stimmen entfallen, aber wohl niemand das absolute Mehr erreicht. Um die Wurst dürfte es erst im zweiten Wahlgang gehen, wenn jene Person gewählt ist, die am meisten Stimmen auf sich vereinigt – und die heute noch niemand kennt.

Den Grund für den Missstand sieht ein Kenner der Ormalinger Dorfeigenheiten in erster Linie darin, «dass es hier keine Ortsparteien gibt». Das habe zwar durchaus Vorteile, dafür fehlten auf der andern Seite eben die Gremien, die üblicherweise die Rekrutierung von Kandidatinnen und Kandidaten für politische Ämter vornehmen. Wenn sonst niemand dafür sorgt, muss man eben darauf hoffen, dass sich nach dem ersten Wahlgang der Nebel etwas lichtet.

Ganz anders präsentiert sich die Situation in der Nachbargemeinde Gelterkinden. Dort findet – zwar erst am 27. November – bereits die dritte Gemeinderatsersatzwahl in etwas mehr als einem Jahr statt, und wieder dürfte es zu einer Kampfwahl kommen. Denn alles deutet darauf hin, dass sich um den Sitz des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Parteilosen Rico Tirri der Präsident der SP Gelterkinden, Christoph Belser, und der Parteilose Urs Dünner bewerben. Der grosse Unterschied zu Ormalingen besteht eben darin: In Gelterkinden gibt es Ortsparteien.

