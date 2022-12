Prattler Imagekampagne – «Eine Gemeinde, die sich im Aufbruch befindet» Pratteln will sich von seiner besten Seite zeigen. Wohl nicht zuletzt im Werben um Zuzügerinnen und Zuzüger. Daniel Aenishänslin

Pratteln macht Werbung in eigener Sache. Sogar in Basel. Foto: Kostas Maros

Pratteln arbeitet weiter an seinem Image. Aktuell erreicht eine Plakate-Kampagne der Baselbieter Gemeinde sogar die Stadt. «Mitten im Leben» lautet der Slogan. Damit will Pratteln den Schwung ausnützen, der ihm das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Ende August verliehen hat. Das mediale Interesse an Pratteln sei weiterhin hoch, sagte Prattelns Mediensprecherin Sandra Meier gegenüber dem Regionaljournal von SRF. Meier betonte, «dass wir eine Gemeinde sind, die man bemerkt, die man im Hinterkopf hat; eine Gemeinde, die sich im Aufbruch befindet, etwas zu zeigen hat und auch darüber reden will.»

In Pratteln sei man nahe am Puls des Wandels. Keine andere Gemeinde in der Region entwickle sich so markant. Pratteln setzt sich als regionales Zentrum «mit führenden Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen im Kanton» in Szene. Die neuen Plakate, die unter anderem das Prattler Wahrzeichen, das Schloss, hinter einem Google-Pin zeigen, wirbt wohl um Zuzügerinnen und Zuzüger. Die Kampagne erinnert denn auch daran, dass «mit signifikanten Aufwertungen des öffentlichen Raums und der Transformation alter Industrie- und Gewerbezonen zu urbanen, attraktiven Wohnvierteln» neuer Wohnraum entstehen wird.

