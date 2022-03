Ausgrabung Marktplatz – Eine ganze Häuserreihe brannte ab und verschwand für immer Im Zuge der Erneuerung der Freien Strasse entdeckten Basler Archäologen an der Einmündung zum Marktplatz Reste des verheerenden Stadtbrands von 1377. Simon Erlanger

Es war eine der grössten Katastrophen, die Basel je erlebt hat. 645 Jahre nach dem grossen Stadtbrand, der 12 Häuser für immer zerstörte, sind die Grundmauern unter dem Marktplatz immer noch schwarz gefärbt. Foto: Nicole Pont

Es war ein Inferno: Am 26. Februar 1377 brannte am damaligen Basler Kornmarkt eine komplette Häuserzeile nieder. Die Zahl der Toten und Verletzten ist nicht überliefert. Die rund 12 abgebrannten Gebäude befanden sich am südlichen Ende des heutigen Marktplatzes zwischen dem damals noch offenen Birsig und der Einmündung der Freien Strasse.