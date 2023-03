Historisch informiertes Konzert – Eine ganze Farbpalette mit Musik Das Kammerorchester Basel präsentierte am Montagabend im Don Bosco ein buntes Programm mit Bach, Mozart und der Schweizer Komponistin Iris Szeghy. Lukas Nussbaumer

«Musik ist der Weg zur Seele»: Komponistin Iris Szeghy. Foto: Anton Sládek

«Der Reiz des heutigen Programms besteht nicht in den Gemeinsamkeiten, sondern in den Unterschieden» – so eröffnete Christoph Dangel, Cellist des Kammerorchesters Basel, die kurze Moderation zu Beginn der zweiten Konzerthälfte am Montagabend im Don Bosco. Tatsächlich war das Programm geprägt von vielfältigen Kontrasten, die insgesamt aber ein stimmiges Gesamtbild erzeugten.