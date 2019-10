Eine ganz besondere Ferienwoche für Menschen mit Behinderung

Im Seminarhotel Leuenberg in Hölstein geht es geschäftig zu und her. Eine bunt gemischte Truppe von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen geniesst hier bei herbstlichem Wetter eine Ferienwoche. Es wird gewandert, gebastelt, gesungen, getanzt und dabei viel gelacht. Das Motto in diesem Jahr lautet Piraten. Seeräubergeschichten, Piratenlieder und Schatztruhen begleiten die Gäste durch den Tag. 43 Jugendliche und erwachsene Menschen sind in diesem Jahr dabei. Die Zahl 43 steht heuer auch für die Anzahl Jahre, seit denen das traditionelle Herbstlager hier stattfindet.