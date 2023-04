Oman präsentiert sich am Tattoo – Eine Frauenband auf Pferden kommt nach Basel Produzent Erik Julliard hat einen Traum realisiert: Es ist ihm gelungen, eine hochkarätige Truppe aus dem Sultanat Oman zu engagieren. Das ist ungewöhnlich, birgt aber auch Zündstoff. Markus Wüest

Musikerinnen aus dem Oman hoch zu Ross: die kombinierte Kavallerie und königliche Garde Band. Foto: zvg

35 Frauen und sieben Männer hoch zu Ross. Die Frauen spielen Blasinstrumente oder Trommeln, die Männer Dudelsäcke. Das sind die kombinierten Bands der königlichen Kavallerie und der königlichen Garde aus dem Oman. Voller Stolz konnte Erik Julliard an der Medienkonferenz verkünden, dass zehnjährige Vorbereitung sich damit ausbezahlt. Er war verschiedentlich im Oman. Hat Kontakte geknüpft und am Schluss hat der König höchstpersönlich grünes Licht gegeben.

Das Sultanat Oman liegt ganz am östlichen Ende der arabischen Halbinsel. Es hat eine reiche und lange Geschichte – und dass diese «Combined Bands» letzten Juni beim 70-jährigen Thronjubiläum der Queen auftraten, zeigt die Verknüpfung mit Grossbritannien, die geschichtlich erklärt werden kann. Das Engagement in Basel sei überhaupt erst das zweite in Europa, sagt General Ramis Jamaan Al Oweira, der Generalmusikdirektor der Armeemusiken des Landes, der zusammen mit Sarhan Salim Alzeidi, dem Chef der Kavallerie derzeit in Basel weilt.

Für den Oman sei es eine Gelegenheit, sich in der Schweiz zu zeigen. Während des rund siebenminütigen Auftritts soll es das Ziel sein, «den Besucherinnen und Besuchern den Eindruck zu erwecken, sie seien im Oman». Dementsprechend wird wohl auch das Musikprogramm gestaltet sein. Aber man hat sich auch bereits nach den Noten für den Basler Marsch erkundigt.

Blick über Europa hinaus

Erik Julliard hat in all seinen Jahren als Mastermind des Basel Tattoo immer schon wert darauf gelegt, auch Musik- und Tanzkulturen von ausserhalb Europas zu präsentieren. Ergänzend zu den kombinierten Bands aus dem Oman, werden in diesem Jahr auch mexikanische Klänge zu hören sein. Wohingegen Gästen aus Kanada und Neuseeland deutlich weniger Exotik anhaftet.

Für die Trommeln wird eine andere Pferderasse, ein Kaltblüter, genutzt.

Die Gäste aus dem Oman – die Delegation umfasst rund 100 Frauen und Männer – werden aber auf jeden Fall zu reden geben. 43 Vollblüter und 3 Kaltblüter – die Pferde der Trommlerinnen – vom äussersten Zipfel Arabiens nach Basel zu bringen, dürfte bei den Klimaschützern für Diskussionen sorgen. So viele Tiere im Hochsommer Mitte Juli in eine Arena zu bringen, wird bestimmt bei den Tierschützern auf Unverständnis stossen.

«Das ist uns bewusst», sagt General Ramis Jamaan Al Oweira. «Wir wurden entsprechend informiert.» Die Pferde aus Oman sind allerdings Wüstentemperaturen gewohnt. Für die Tiere wäre es eher eine gravierende Umstellung, wenn das Wetter im Juli in der Schweiz nass und kalt wäre. Um die Pferde zu akklimatisieren, werden sie rechtzeitig in Basel eintreffen. Laut Andreas Kurz, Medienchef des Tattoo, werden extra Stallungen in der Messe eingerichtet werden.

Kulturelle Aneignung?

Dudelsackspieler auf Pferden? Sehr ungewohnt. Und tatsächlich sind die Omani die Einzigen, die dieses Kunststück beherrschen. Dabei sind die Mundstücke der Dudelsäcke flexibel und gebogen. Zuvor gab es immer wieder mal ausgeschlagene Zähne bei den Musikern, wenn ein Pferd plötzlich seinen Kopf nach hinten schlug. Speziell ist zudem auch, dass ausser den Frauen, die Trompete spielen, alle anderen Musikerinnen und Musiker ihre Pferde nur mit den Füssen dirigieren. Sie haben ja keine Hand frei.

Klimaschützer die sich nerven werden, Tierschützer, die bestimmt Bedenken äussern und wie sieht es mit all jenen aus, die sich wegen kultureller Aneignung empören? Dudelsäcke im Oman, ist das angebracht?

Das Mundstück des Dudelsacks ist gebogen. Das schützt letztlich die Zähne.

Auch dazu kann General Ramis Jamaan Al Oweira Auskunft geben: «Dudelsäcke kommen ursprünglich aus Persien. Sie fanden ihren Weg auch zu uns auf die arabische Halbinsel, lange bevor sie die Schotten entdeckten und weiterentwickelten. Es gibt bei uns in den Bergen übrigens auch einen Volksstamm, der Kilts und Schärpen trägt, ganz ähnlich wie in Schottland.»

Noch ein Wort zum Programm generell: Top Secret ist nicht dabei, dafür eine Marching Band aus Luzern, das Rekrutenspiel der Schweizer Armee und die Band des Royal Regiment of Scotland – neben den bereits erwähnten Mexikanern, Kanadiern und Neuseeländern. Es gibt insgesamt elf Vorstellungen. Premiere ist am 14. Juli.

