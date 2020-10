Literatur aus Frankreich – Eine Frau packt ihre letzte Chance Der Roman «Die Annonce» von Marie-Hélène Lafon schildert in starken Bildern eine schwierige Flucht aufs Land. Peter Burri

Der Zürcher Rotpunkt-Verlag macht eine der grossen Autorinnen Frankreichs - Marie-Hélene Lafon – dem deutschsprachigen Publikum bekannt. Foto: Claude Truong-Ngoc

Der kurze Roman «Die Annonce» von Marie-Hélène Lafon, in Frankreich schon 2009 erschienen, ist auch in der Übersetzung von Andrea Spingler ein sprachlich kunstvoll verdichtetes und packendes kleines Meisterwerk. Und was zusätzlich Freude macht: Einmal mehr stellt ein Schweizer Verlag damit eine prägnante, hierzulande unbekannte literarische Stimme aus dem Nachbarland erstmals auf Deutsch vor.

Die Geschichte führt in französische Randgebiete: von der wirtschaftlich darbenden Provinz an der belgischen Grenze in den ländlichen Cantal im Zentralmassiv, aus dem die Autorin stammt. Dort fristet der 46-jährige Bauer Paul sein hartes Dasein: unter einem Dach mit seiner ruppigen ledigen Schwester, die den Haushalt führt, und zwei schrulligen, ebenfalls ledigen alten Onkeln. Als er eine Annonce aufgibt, um eine Frau zu finden, reagiert die 37-jährige Annette aus dem Norden spontan. Sie hat eine gescheiterte Ehe mit einem arbeitslosen Säufer hinter sich, einen kleinen Sohn, kämpft sich als Aushilfskassiererin durch ein trostloses Leben und sucht fernab auf dem Land einen Neubeginn.