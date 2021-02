2018 – 2020. Bilder von Berlin, die erst nur auf Instagram gezeigt wurden, sind jetzt in einem Fotobuch veröffentlicht.

136 Seiten 21 x 28 cm, 104 Schwarzweiss-Fotografien in Triplex-Druck,

ca. 89 Fr, Hardcover mit Leinen. Published by LUNIK BERLIN Verlag. Barbara Wolff: METROPOLIS, BERLIN. ISBN 978-3-9822385-0-0