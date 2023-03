Geldblog: Leserfrage zu Renditen – Eine Ferienwohnung als Alternative zu Aktien? Martin Spieler sagt, warum eine Ferienwohnung primär dem Genuss dienen sollte – und anfallende Kosten oft unterschätzt werden. Martin Spieler

Steuern, Nebenkosten oder Erneuerungsfonds: Immobilien verursachen Kosten, die die Rendite schmälern. Foto: Arno Balzarini (Keystone)

Die Turbulenzen an den Börsen machen mir Sorgen. Ich überlege mir, ob ich mein Geld nicht lieber in eine Ferienwohnung im Bünderland investieren sollte. Dann mache ich wenigstens keine Verluste auf dem Kapital. Was halten Sie von der Idee? Leserfrage von K.A.