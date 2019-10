Zwei Rogers im Siegestaumel

Mit nur 18 verlorenen Games und weniger als 4,5 Stunden Spielzeit stellte Roger bei seinen vier Matchs zudem beiläufig auch noch zwei weitere persönlichen Swiss-Indoors-Rekorde auf. So souverän und dominant spielte er selbst während seinen Jahren als Weltnummer 1 die Gegner in Basel selten schwindlig!

Was ihm dieser Heimsieg bedeutet, durften wir Zuschauer beim anschliessenden Sieger-Interview miterleben: Roger erzählte, wie er 2001 in der St.-Jakobs-Halle anlässlich der Davis-Cup-Partie gegen die USA zum ersten Mal nach einem Tennis-Match emotionale Freudentränen weinen musste. Dass er nun 18 Jahre später ebensolche in den Augen hatte, zeige auch ihm selbst, dass er nach wie vor die gleiche Passion fürs Tennis empfinde wie damals.

Doch nicht nur für Roger Federer war es eine fantastische Woche. Auch für Turnierpräsident Roger Brennwald war die 50. Ausgabe seines Turniers ein voller Erfolg: Die Halle war die ganze Woche über fast komplett ausverkauft, die Leistungsdichte des Teilnehmerfelds war auch dieses Jahr erneut ausgesprochen hoch, und schliesslich zeigte er bei der Vergabe der Wildcard an den Finalisten Alex De Minaur sein feines Gespür für potenzielle Publikumslieblinge und Leistungsträger.

Meinen Hut ziehe ich aber nicht nur vor den beiden Rogers, sondern auch vor dem Basler Publikum. Dass während Roger Federers Matchs jeweils die Halle bebt, ist in Basel zwar nichts Neues. Der Umstand, dass dieses Jahr aber auch die Spiele vor und nach Rogers Partien sowie die Tage ohne ihn so gut besucht waren, hat mich begeistert und gibt mir die Überzeugung, dass wir nächstes Jahr ein unvergessliches Jubiläums-Turnier miterleben dürfen. Hoffentlich erneut mit einem Basler Sieger.