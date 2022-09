Der EHC steht vor dem ersten Saisonspiel – Eine Fahrgemeinschaft aus Pratteln soll den EHC Basel nach vorne bringen Nach dem Aufstieg in die Swiss League haben die Eishockeyaner des EHC Basel mit Brett Supinski und Jakob Stukel zwei neue Ausländer im Team, die bereits mit dem Schweizer Brauchtum in Kontakt gekommen sind. Daniel Schmidt

Bereits fester Bestandteil der EHC-Kabine: Brett Supinski (l.) und Jakob Stukel (r.).

Foto: Kostas Maros

Wenn man Brett Supinski und Jakob Stukel dabei zusieht, wie sie beim Interviewtermin in die Kabine des EHC Basel schreiten, merkt man schnell, wie gut die beiden neuen Ausländer bereits in das Team integriert wurden. Hier ein Spruch, da ein Scherz – die Chemie innerhalb dieses Aufsteigers scheint zu stimmen. Dieser Eindruck bestätigt sich dann auch im Gespräch: «Jeder ist hier so gastfreundlich und half uns, uns hier niederzulassen», sagt der 27-jährige US-Amerikaner Supinski. Dadurch sei ihnen die Umgewöhnung an die neue Umgebung leichtgefallen.

Dies ist auch dem Umstand zu verdanken, dass die beiden Stürmer schon vor dem EHC in Europa Eishockey spielten: Während Supinski in der zweiten schwedischen Liga für Västerviks IK im Einsatz war, stand der 25-jährige Stukel vergangene Saison beim italienischen Team HC Pustertal unter Vertrag, der als Club aus dem Südtirol in der höchsten österreichischen Liga spielt. Beide sind nach Europa gekommen, mit dem Wunsch, ausserhalb von Nordamerika ihre Karrieren fortzusetzen. Komplett auf sich allein gestellt.

Entscheidung zahlt sich aus

Ein Wunsch, den sich EHC-Sportchef Olivier Schäublin und EHC-Trainer Christian Weber zunutze machten, wie Stukel berichtet: «Letztes Jahr habe ich mit Christian und Oli telefoniert. Ich habe mit ihnen über die Stadt und das Team geredet.» Schnell habe der Kanadier mit slowenischen Wurzeln gemerkt, dass Basel die nächste richtige Karrierestation für ihn sei. Und bislang scheint sich diese Entscheidung für ihn auszuzahlen. Der europäische Spielstil scheint gut zu seinem persönlichen Stil zu passen, Basel sei eine schöne Stadt und er hat dort die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.

Bei Supinski entstand der Kontakt zum EHC ähnlich. Weber und Schäublin sprachen mit ihm über die gleichen Dinge wie mit Stukel. Schnell war der US-Amerikaner vom Projekt EHC Basel überzeugt: «Alles, was sie sagten, hörte sich gut an. Jeder, mit dem ich geredet habe, hatte über Basel und die Swiss League nur Gutes zu berichten.» Und so fand auch der 27-Jährige, der im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren wurde, den Weg zum EHC.

Kader EHC Basel Saison 2022/23 Infos einblenden Torhüter: Fabian Liniger, Andri Henauer, Fabio Haller.

Verteidiger: Patrick Zubler, Jens Nater, Thomas Büsser, Louis Füllemann, Nicolas Warmbrodt, Atanasio Molina, Samuele Pozzorini, Mike Wyniger.

Stürmer: Jakob Stukel, Laris Joy Marbot, Ronny Dähler, Yanick Sablatnig, Alban Rexha, Zsombor Kiss, Lucas Bachofner, Vincent Ryser, Devin Muller, Martin Alihodzic, Sandro Brügger, Brett Supinski, Diego Schwarzenbach, Joshua Schnellmann, Marco Cavalleri, Marc Sahli, Nils Berger, Robin Schwab.

Trainer: Christian Weber (Headcoach), Eric Himelfarb (Assistant Coach).

Zugänge: Jakob Stukel (HC Pustertal), Mike Wyniger (HC Sierre), Robin Schwab (EHC Olten), Samuele Pozzorini (EHC Winterthur), Nicolas Warmbrodt (Biel U-20), Sandro Brügger (EHC Visp), Brett Supinski (Västerviks IK), Devin Muller (HC La Chaux-de-Fonds), Vincent Ryser (Leihe, SC Bern), Ronny Dähler (Leihe, SC Bern), Louis Füllemann (Leihe, Bern U-20), Andri Henauer (Leihe, SC Bern).

Abgänge: Fabian Steinmann (EHC Seewen), Jérôme Lanz (EHC Zunzgen-Sissach), Robin Studer (Argovia Stars), Eric Himelfarb (Karriereende), Marcell Révész (DEAC), Lucas Smith (SC Lyss), Laris Joy Marbot (Leihe, SC Lyss), Marc Sahli (Leihe, SC Lyss).

Anfang August stiessen beide zum Team. «So früh sind wir noch nie in eine Saison gestartet», sagt Stukel. «In Nordamerika ging es immer erst im September los.» Auf dem Programm stand ein fünfwöchiges Trainingscamp mit zehn Testpartien.

Für Supinski und Stukel war es eine anstrengende, aber auch lohnenswerte Zeit. Sie hatten vor allem die Gelegenheit, ihre Mannschaft besser kennen zu lernen – auf und neben dem Eis. Gemeinsam ist das Team den Rhein entlangspaziert, hat sich die Stadt angesehen, ist zusammen essen gegangen und hat das Fussballspiel zwischen dem FCB und YB besucht. Ein unvergessliches Erlebnis, wie Supinski erzählt: «Wir sassen direkt neben der Gästekurve.» So seien sie im Nachhinein froh darüber gewesen, dass zwischen ihrem Sektor und demjenigen der YB-Fans ein Netz gespannt war, da die Berner mit Gegenständen herumwarfen.

Besuch am Esaf

Doch nicht nur der Zusammenhalt im Team stimmt beim EHC Basel, auch untereinander scheinen sich Brett Supinski und Jakob Stukel gut zu verstehen. Da beide in Pratteln wohnhaft sind, fahren sie jeweils zusammen zum Training. Beide spielen in ihrer Freizeit gern Golf und schauen sich im Fernsehen American Football an. Und auch sonst haben sie sich schon auf gemeinsame Unternehmungen begeben und sind dabei sogar tief in die Schweizer Kultur hinabgetaucht, als sie erst kürzlich am Esaf in Pratteln waren.

Beide waren absolut begeistert von der dortigen Atmosphäre: «Es war echt grossartig», sagt Supinski. «Es gab so viel Essen, so viele Festzelte, so viele Aktivitäten.» Und Stukel ergänzt: «So etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen. Ich konnte nicht glauben, wie viele Leute dort waren.»

An das Schweizer Essen dort hätten sie sich jedoch noch nicht so herangetraut: So ernährten sie sich eher von Burgern als von Raclette oder Fondue. Einmal wagten sie sich zwar an eine Bratwurst. Auch wenn sie vom Geschmack überzeugt waren, waren sie überrascht darüber, dass das Brot zu der Wurst dazu gereicht wird und nicht bereits im Brot drin liegt, wie es typisch für die nordamerikanische Kulinarik wäre. Bezüglich Raclette und Fondue besteht für die beiden Nachholbedarf: «Ich muss das unbedingt probieren», betont Supinski. «Es ist jedoch ein wenig schwer zu verdauen.» Er fügt lachend hinzu: «Ich glaube nicht, dass uns das Oli und Christian zu oft essen lassen.»

Denn was Supinski und Stukel glasklar ist: Die Spieler des EHC Basel müssen körperlich absolut auf der Höhe sein, wenn sie in der neuen Liga bestehen wollen. Obwohl das Team in den Vorbereitungsspielen gute Ansätze zeigte, gingen sechs der zehn Partien verloren.

Laut den beiden Stürmern besteht dennoch kein Grund zur Panik: «Wir sind in der Lage, gegen die Topteams der Liga zu gewinnen.» Als Gruppe seien sie zuletzt immer stärker geworden. Die Freude auf den Saisonstart am Freitag beim EHC Visp sei enorm. Und was konkrete Ziele anbelangt, da herrscht bei der Prattler Fahrgemeinschaft ebenfalls Einigkeit: «Wir wollen in die Playoffs kommen. Von da an kann alles passieren.»

Die Meisterschaftsspiele des EHC Basel im September Infos einblenden 16. September, 19.45 Uhr: EHC Visp – EHC Basel (Lonza-Arena).

17. September, 17.30 Uhr: EHC Basel – HC Thurgau (St.-Jakob-Arena).

20. September, 19.45 Uhr: HC La Chaux-de-Fonds – EHC Basel (Patinoire des Mélèzes).

24. September, 17.30 Uhr: EHC Basel – EHC Olten (St.-Jakob-Arena).

27. September, 19.45 Uhr: EHC Basel – HC Sierre (St.-Jakob-Arena).

30. September, 20 Uhr: EHC Winterthur – EHC Basel (Zielbau-Arena).

