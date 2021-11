Ein Baselbieter Ort für Kreative – Eine Fabrik im Wandel der Zeit Die Uhrensteinfabrik in Maisprach wurde neu renoviert. Spannend im denkmalgeschützten Haus ist das vielfältige Leben dahinter. Franziska Laur

Der Architekt und Sozialarbeiter Andi Rudin hat die Uhrensteinfabrik von Maisprach vor dreissig Jahren gekauft und zu einem Fabrikhotel umgebaut. Foto: Pino Covino

Frisch renoviert, leuchtet zurzeit die alte Uhrensteinfabrik von Maisprach. Doch viel spannender als das schmucke Aussehen ist das Leben innen. Im Atelier im Erdgeschoss ist die Töpferin Verena Isch-Eugster soeben dabei, Tassen zu bemalen. Eine stimmungsvolle Ausstrahlung habe das Gebäude, sagt sie. Und die zahlreichen Fenster würden viel Licht hereinströmen lassen. Ausserdem sei man in diesem Haus nie allein, und doch könne man seine Ruhe haben. Im selben Atelier arbeitet auch die Maltherapeutin Monika Sennhauser.

Dort, wo in alten Zeiten Uhrensteine hergestellt wurden, bewohnen das Haus jetzt Künstlerinnen, Zeichner und Pensionierte. Alexandra Limbeck, die mit ihrer Partnerin Leticia zusammenlebt, hat zum Thema Gemeinschaft einige Anekdoten auf Lager. Nina, eine Bewohnerin im Stock unten, würde oft kochen, und dann schalle plötzlich der Ruf durchs Haus: «Essen ist fertig!» Wer Lust hat, setzt sich dann an ihren Tisch. Oder die kleine Geschichte mit dem Büsi: Es gehörte einem Bewohner, der wegzog und die Katze mit sich nahm. Am neuen Ort verschwand sie und stand ein halbes Jahr später wieder in der Fabrik. Sie ging nie mehr weg und wird nun von verschiedenen Bewohnern betreut.