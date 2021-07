Ferrari gegen Bentley – Eine etwas andere Prognose für den EM-Final aus Basler Sicht Am Sonntag duellieren sich Italien und England im Final der Fussball-Europameisterschaft. Hier erfahren Sie, ob die Basler lieber nach London oder Rom fliegen, wie die beiden Nationen beim FC Basel vertreten sind sowie weitere spannende Facts. Tobias Burkard

Jubeln die englischen Fans am Sonntag wieder? Foto: Vickie Flores

Wenn sich Italien und England am Sonntag für den EM-Final gegenüberstehen, blickt ganz Basel gebannt nach London. Doch welches der beiden Länder ist hier verwurzelter, wem gelten die Sympathien? Mithilfe von verschiedenen – mehr oder weniger ernsthaften – Vergleichen wollen wir das Duell auf eine andere Weise einläuten.

Pizzerias versus Pubs

Wovon gibt es mehr in Basel: Pizzerias oder Pubs? Foto: Jean-Paul Guinnard

Die Vorschau beginnen wir, wie sollte es anders sein, mit dem Essen. In der Stadt Basel gibt es laut Statistik des Wirteverbands 51 Pizzerias. Englische Pubs hingegen sind auf «Tripadvisor» nur rund 20 verzeichnet. Das ist keine grosse Überraschung, auch die Bevölkerungszahlen des Statistischen Amtes unterstreichen diese Tendenz. So stehen 8785 in Basel wohnhafte Italiener lediglich 2268 hier ansässigen Engländern gegenüber.