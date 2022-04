«Apropos» – der tägliche Podcast - Was man über die Hintergründe des Falls Wallisellen weiss

«Apropos» – der tägliche Podcast – Eine Entführung und ihre Folgen Was man über die Hintergründe des Falls Wallisellen weiss und warum der Name des Opfers mal öffentlich war und mal nicht – Antworten im Podcast «Apropos». Mirja Gabathuler Mario Stäuble als Gast Philipp Loser als Host

Für eine knappe Stunde war Christoph Berger, der Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, in der Gewalt seines Entführers. Der Täter, ein 38-jähriger Deutscher, wurde später bei einem Polizeieinsatz getötet.

Am Freitag wurde die Geschichte publik, durch Recherchen des Tages-Anzeigers. In einer neuen Folge von «Apropos» erzählt Mario Stäuble, der Co-Chefredaktor des Tages-Anzeigers, was die Entführung über das aktuelle gesellschaftliche Klima aussagt und warum sich die Redaktion entschlossen hat, das Opfer beim Namen zu nennen. Gastgeber ist Philipp Loser.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Mario Stäuble ist Co-Chefredaktor des «Tages-Anzeigers». Der Jurist studierte an der Universität Zürich, 2011–2012 absolvierte er das Volontariat beim «Tages-Anzeiger», ab 2013 war er Mitglied des Tamedia-Rechercheteams. Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises (2018). Mehr Infos @mario_staeuble

