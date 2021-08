«26malSchweiz» – Eine Entdeckungsreise durch die Schweizer Kantone Beat Moser präsentiert in einem neuen Buch Charakteristisches, Wissenswertes, Kulinarisches und Merkwürdigkeiten aus allen Landesteilen. Thomas Gubler

Der Basler Bergsteiger und Buchautor Beat Moser auf dem Gipfel des Ringelspitz (3248 m ü. M.), dem höchsten Gipfel im Kanton St. Gallen. Foto: PD

Der schweizerische Föderalismus hat unbestrittenermassen seine Vorteile. Ein bisschen Kantönligeist gilt es da in Kauf zu nehmen. Die Kulturhoheit der Kantone bringt es indessen mit sich, dass gesamtschweizerische Überblicke über das Wesentliche in allen Gliedstaaten wahre Raritäten sind und deren Erstellung eine Herkulesarbeit erfordert. Diese Erfahrung machte auch der in Basel aufgewachsene und in Sissach wohnhafte Beat Moser. Der passionierte Bergsteiger, der alle 48 Viertausender in der Schweiz bestiegen hat, war beruflich und privat viel in der Schweiz herumgekommen und lernte deren Vielfalt kennen. Er stiess allerdings auch immer wieder auf Überraschendes und Unbekanntes. Also machte er sich auf die Suche nach einem Buch, das die Vielfalt der 26 Schweizer Kantone abbildet.

