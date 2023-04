Überbauung Spiesshöfli – Eine einmalige Chance für Binningen? Wohnen wird immer teurer und knapper. Besonders betroffen davon ist Binningen. Nun fordern Einwohnerräte, dass die Gemeinde beim Spiesshöfli Gegensteuer gibt. Tobias Gfeller

Binningen beim Areal Spiesshöfli: Im Rahmen des Doppelspurausbaus der Tramlinien 10 und 17 soll auch das Areal neu überbaut werden. Foto: Bettina Matthiessen

Es ist wohl eine einmalige Ausgangslage: Auf dem Areal Spiesshöfli, das im Rahmen des Doppelspurausbaus der Tramlinien 10 und 17 auch neu überbaut werden soll, besitzen ausschliesslich die Gemeinde Binningen, der Kanton Baselland, die Baselland Transport AG (BLT) und die Albert-Lück-Stiftung Land. Investoren, die vorwiegend auf hohe Renditen aus sind, bleiben für einmal aussen vor. SP-Einwohnerrat Lewin Lempert will diese Ausgangslage nutzen und die Eigentümer in die Pflicht nehmen. In einem Postulat fordert er den Gemeinderat auf, zu prüfen, ob und wie sichergestellt werden kann, dass ein Grossteil der Wohnungen auf dem Areal gemeinnützig ist, heisst, die Mieten kostendeckend sind.