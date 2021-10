Die Nationalspieler des FCB – Eine Ehre für Arthur Cabral und ein Leistungsausweis für den FC Basel Arthur Cabral ist für das brasilianische Nationalteam aufgeboten worden. Aber auch sonst stellt der FC Basel wieder mehr Nationalspieler als in der Vergangenheit. Tilman Pauls

Im Spiel gegen den FC Luzern gelang Arthur Cabral zwar kein Tor, das konnte seine Freude über das Aufgebot der Seleção aber auch nicht schmälern. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Für Arthur Cabral ist an diesem Wochenende ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. In der Nacht von Freitag auf Samstag verkündete der brasilianische Verband, die grosse Seleção, dass der 23-Jährige zum Kader für die drei Länderspiele gegen Venezuela, Kolumbien und Uruguay gehören wird. Cabral ersetzt im Sturm

den ehemaligen Sion-Spieler Matheus Cunha, der verletzt ausfällt.

Beim 1:1 gegen den FC Luzern blieb Cabral zwar ausnahmsweise ohne Treffer, aber das konnte der Vorfreude über seine Reise in die Heimat natürlich nichts anhaben. Er freue sich riesig über das Aufgebot, sagte Cabral nach dem Abpfiff, er werde jeden Moment geniessen, ganz egal, ob er zum Einsatz komme oder nicht. Und er habe immer daran geglaubt, dass dieser grosse Schritt auch von einem eher kleinen Club wie dem FC Basel möglich sei.