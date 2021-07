Weitere Virusvarianten drohen – Eine dritte Spritze für die reiche Welt, viel zu wenig Impfstoff in armen Staaten Pfizer möchte schon bald eine dritte Booster-Impfung anbieten. Doch nun wird der Impfgraben zwischen Arm und Reich noch grösser. Das ist, wie die Delta-Variante beweist, eine Bedrohung für alle. Isabel Strassheim , Alexandra Bröhm

Bereit für die Impfung mit dem Mittel von AstraZeneca: Eine Krankenpflegerin in Kenias Hauptstadt Nairobi Mitte Juli. Foto: Simon Maina (AFP)

Diese Woche trafen sich Vertreter des Impfstoffherstellers Pfizer mit Verantwortlichen der US-Heilmittelbehörde FDA. Diskussionspunkt: eine dritte Pfizer-Spritze für doppelt Geimpfte.

Die beiden Hersteller Pfizer und Biontech hatten am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben, dass schon bald eine Auffrischimpfung fällig würde, vor allem um besser gegen die Delta-Variante zu schützen. Zugleich ist der grösste Teil der Welt nicht einmal einfach geimpft. Der Graben zwischen den verschiedenen Staaten wird so noch grösser.

Einige US-Experten sagten nach dem Treffen mit den Pfizer-Vertretern laut der «New York Times», man sollte sich zuerst darauf konzentrieren, die Impfquote in den USA zu steigern. Und es brauche mehr Daten, um zu zeigen, ob eine dritte Spritze schon bald nötig würde. In den USA sind bisher 48 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft, in der Schweiz 42 Prozent.