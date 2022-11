Der EHC Basel im Derby gegen Olten – Eine doppelte Überzahl entscheidet das Spiel Obwohl der EHC Basel gegen den Tabellenführer EHC Olten im Derby lange das spielbestimmende Team ist, verliert er mit 1:3. Dies, weil er sich im entscheidenden Moment zwei Strafen einhandelt. Daniel Schmidt

Lange spielbestimmend, am Ende sieglos: Mika Henauer (am Puck) und der EHC Basel. Foto: Lucia Hunziker

Alles war an diesem Abend angerichtet für eine verheissungsvolle Eishockeyaffiche: 2618 Zuschauer fanden den Weg in die St.-Jakob-Arena zum Derby zwischen dem EHC Basel und dem Tabellenführer der Swiss League, dem EHC Olten. Und die Chancen standen vor der Partie nicht schlecht, dass den Baslern gegen den Ligaprimus ein Exploit gelingt, fehlten den Solothurnern gar vier Erstlinien- und Zweitlinienspieler. Die Basler warteten zudem selbst mit einer interessanten Personalie auf: In der ersten Linie der linken Verteidigung stand das erste Mal für die Basler Mika Henauer im Einsatz, der der ältere Bruder von EHC-Goalie Andri Henauer ist. Ausgeliehen vom SC Bern ersetzt der 22-Jährige Santiago Näf, der den umgekehrten Weg gegangen ist.

Und die Partie hielt, was im Vorhinein versprochen wurde. Lange sah es sogar danach aus, als ob der EHC Basel als Sieger vom Feld geht. Doch weil gegen das Team von Christian Weber in der entscheidenden Phase des Spiels empfindliche Strafen ausgesprochen werden, müssen sich die Basler in dieser Swiss-League-Partie dem EHC Olten am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

Die Basler spielten dabei ein starkes erstes Drittel: Bereits in der 3. Minute vergab Joshua Schnellmann aus aussichtsreicher Position das 1:0. Nach einer Topchance durch die Oltner durch Lhotak machte es Diego Schwarzenbach für den EHC in der 9. Minute dann besser. Brett Supinski, der nach seinem durch eine Gehirnerschütterung bedingten Ausfall wieder zu seiner Form zurückfindet, passte quer zu Schwarzenbach, der nur noch einschieben musste. Kurze Zeit später hatte der 35-Jährige sogar das 2:0 auf dem Schläger, liess die Gelegenheit jedoch liegen.

Im Mitteldrittel flachte die Partie ein wenig ab, Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Mehr als ein Distanzschuss der Solothurner durch Hächler in der 30. Minute sprang zunächst nicht heraus. Nur wenige Minuten später gewann die Begegnung aber wieder an Fahrt: Basel-Stürmer Martin Alihodzic scheiterte allein vor dem Tor an Olten-Goalie Lucas Rötheli, ehe nur wenige Sekunden später Topskorer Jakob Stukel den Puck nur knapp am Gästegehäuse vorbeispedierte. In der 37. Minute waren es dann jedoch die Oltner, die den nächsten Treffer an diesem Abend erzielten. Lukas Lhotak nutzte eine Unordnung in der Basler Defensive mit einem Pass vor das Tor zu Simon Sterchi, der souverän zum 1:1-Ausgleich einnetzen konnte.

Doppeltes Powerplay

Jakob Stukel läutete mit einer Doppelchance auf das 2:1 dann das Schlussdrittel ein. Die Basler waren in dieser Phase des Spiels die dominierende Mannschaft, vom Tabellenführer war eher wenig zu sehen. Zum Greifen nah schien die Chance für den EHC, die Oltner nach zwei Niederlagen in dieser Saison nun endlich zu packen. Zunichte machten diese Gelegenheit jedoch zwei spielentscheidende Zwei-Minuten-Strafen, die gegen den EHC Basel in der Schlussphase unter gellenden Pfiffen der Heimfans ausgesprochen wurden. Einmal waren zu viele Spieler auf dem Eis, kurze Zeit später wurde Brett Supinski aufgrund eines Stockschlags mit einer Strafe belegt. Dieses doppelte Powerplay nutzten die Oltner durch einen Doppelpack ihres Topskorers Sean Collins eiskalt aus. Auf diesen Rückstand vermochte der EHC nicht mehr zu reagieren.

Auch wenn diese Niederlage für die Basler besonders bitter ist, weil sie längere Zeit das spielbestimmende Team waren, bleibt ihnen wenig Zeit, darüber hinwegzukommen. Bereits am Sonntag wartet auswärts um 16 Uhr der Tabellenletzte HCB Ticino Rockets.

EHC Basel - EHC Olten 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Infos einblenden St.-Jakob-Arena, Basel. – 2618 Zuschauer. Tore: 9. Schwarzenbach (Supinski, Sablatnig) 1:0. 37. Sterchi (Lhotak, Schmuckli) 1:1. 53. Collins (Sterchi) 1:2. 55. Collins (Kast, Sterchi) 1:3. EHC Basel: Haller (ET: A. Henauer); Molina, Nater, Bachofner, Warmbrodt; M. Henauer, Zubler, Wyniger, Cavalleri; Schwab, Sablatnig, Dähler, Schnellmann; Brügger, Supinski, Rexha, Kiss; Stukel, Schwarzenbach, Berger, Alihodzic.

