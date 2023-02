Aesch empfängt bis zu 120 Geflüchtete – «Eine der schönsten Anlagen, die wir kennen» Viele Asylbewerber erreichen die Schweiz. Der Bund braucht deswegen temporäre Plätze. Nun wurde er in einer Baselbieter Zivilschutzanlage fündig – und lobt diese über den Klee. Simon Bordier

Edna Baumgartner Guggisberg vom Staatssekretariat für Migration erklärt, wie der «Shop» in der Unterkunft in Aesch funktioniert. Foto: Pino Covino

Nach Arlesheim und Allschwil öffnet eine weitere Baselbieter Gemeinde eine Zivilschutzanlage (ZSA) für Geflüchtete: Am Montag ziehen die ersten Personen in die Anlage Löhrenacker in Aesch ein. Bis zu 120 Leute sollen dort Unterschlupf finden.