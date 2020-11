Terror in Wien – Eine Chronik des behördlichen Versagens Der österreichische Nachrichtendienst bekam schon vor Monaten Hinweise auf die Gefährlichkeit des späteren Attentäters. Doch niemand nahm sie ernst. Bernhard Odehnal

Kerzen und Einschusslöcher in der Tür eines Imbisslokals. Der Besitzer starb, als er die Gäste schützen wollte. Foto: Helmut Fohringer / Apa, Keystone

Wiens bekannteste Ausgehmeile. So ist das «Bermudadreieck» weltbekannt. Jetzt sind die kleinen Gassen zwischen der grossen Synagoge und dem Donaukanal eine riesige Gedenkstätte. Überall dort, wo der 20-jährige K. F. am Montagabend Menschen erschoss oder schwer verletzte, stehen Hunderte Grablichter, liegen Blumen und Kränze. Menschen versammeln sich zur Andacht. Einige versuchen im leisen Gespräch jene neun Minuten zu rekonstruieren, in denen der Islamist zwei Frauen und zwei Männer tötete, bevor er selbst von der Spezialeinheit «Wega» erschossen wurde.