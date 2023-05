Die Besucher der Art Basel bezahlten in der Vergangenheit häufig stark überrissene Hotel- und Gastropreise. Foto: Nicole Pont

Der Kanton Basel-Stadt hat im Herbst letzten Jahres zwei Taskforces ins Leben gerufen, um das Umfeld für die diesjährige Art Basel so attraktiv wie möglich zu gestalten. Es geht um nicht weniger als die langfristige Sicherung des Standorts für eine der wichtigsten Kunstmessen der Welt. Das geschieht nicht ohne Grund.

2020 kam das Aus für die Baselworld, eine der wichtigsten Plattformen der Uhrenbranche. Zu lange wurde an ihrem Konzept gebastelt, bedeutende Player aus der Branche kamen nicht zu Wort, die uneinige Führungsriege überhörte sämtliche Warnschüsse. Wichtige Marken und Zugpferde wie Rolex, Patek Philippe und Oris wanderten nach Genf an den Uhrensalon ab, nachdem sie viel zu lange im Ungewissen über die Zukunft der Messe gelassen worden waren. Der Ruf von Basel als Messestadt geriet gefährlich ins Wanken.

2022 gab die MCH Group bekannt, dass die Art Basel neu auch im Pariser Grand Palais stattfinden werde. Die Bedenken, dass eine zusätzliche Kunstmesse unweit von Basel zu einem weiteren Attraktivitätsverlust des Messestandorts führen könnte, waren gross. Im Juli brachte der Basler Galerist Stefan von Bartha in einem offenen Brief diese Sorgen auf den Punkt: «Es überrascht, dass alle Warnsignale in einer fast schon arroganten Haltung von der Stadt und ihrer Politik ignoriert wurden.»

Vor diesem Hintergrund ist der Aktivismus im Vorfeld der Art Basel 2023 zu verstehen. Es ist höchste Zeit, aus der Vergangenheit zu lernen. Sollte Basel auch noch die Art verlieren, wäre das ein riesiger Schaden für den Messestandort. Dass nun der Kanton Basel-Stadt als Initiant zweier Taskforces auftritt, zeigt, wie ernst die Sache ist. Die Massnahmen, die erarbeitet wurden, um das Ziel zu erreichen, sind vielfältig. Ob sie greifen, wird sich zeigen. Ob sie effizient sind, darf man sich heute bereits fragen.

Jahrelang haben Gastronomie und Hotellerie und indirekt auch der Kanton Basel-Stadt mit stark überrissenen Preisen während der Art Basel gut verdient. Nun soll eine Charta von Basel Tourismus verhindern, dass es in diesem Jahr zu Preisexzessen kommt. Die Unterzeichnung der Charta ist freiwillig, wer mitmacht, darf sich einen «I’m part of it»-Button ans Revers heften. Die Auslegung dessen, was ein Preisexzess ist, bleibt dem Wirt oder Hotelier überlassen. Dass hier keine rote Linie gezogen wird, ist wenig mutig. Und so trägt dann auch ein noch so gut gemeinter «I’m part of it»-Button nichts zu transparenten Verhältnissen bei.

