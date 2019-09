Eine Chance mit Konfliktpotenzial

David Degen wird Miteigentümer des FC Basel. Auch wenn es sich dabei nur um eine Minderheitenbeteiligung handelt, ist dies ein Schritt, der einige kritische Fragen aufwirft: Was verspricht sich Degen von einer Zehn-Prozent-Beteiligung? Ist er wirklich in der Lage, sein Amt und seinen Einfluss so auszuüben, dass die Sportmanagement-Firma, die er mitbegründet hat und der sein Zwillingsbruder Philipp weiter angehört, nicht bevorteilt wird? Und davon unabhängig: Wie kann er sich so auf strategischer Ebene einbringen, dass der FCB davon profitiert?