Jugendchor-Festival in Basel – Eine Bundesrätin und ein riesiger Chor zur Eröffnung Vom Mittwoch bis zum Sonntag findet in Basel das Europäische Jugendchor-Festival statt. Das erwartet das Publikum an der diesjährigen Ausgabe der weltweit bekannten Veranstaltung. Vivana Zanetti

Niemand Geringeres als Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider eröffnet am Mittwochabend das Europäische Jugendchor-Festival (EJCF), das an den kommenden fünf Tagen in Basel stattfindet. «Ich finde es toll, dass die Veranstaltung auf so viel Wertschätzung stösst», sagt die langjährige Festivalleiterin Kathrin Renggli dazu. Seit seiner Gründung im Jahre 1992 hat sich das Basler Chorfestival zu einem weltweit bekannten Anlass entwickelt. «Wer zu uns eingeladen wird, schreibt das gerne auf seinen Lebenslauf», sagt Renggli. «Wir laden nur die Besten ein.»