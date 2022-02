Verbindung ins Gewerbegebiet Kägen – Eine Brücke für Reinach, die es gar nicht braucht? Der Kanton Baselland plant eine neue Verbindung zwischen Dornach und Reinach für Velofahrende und Fussgänger. Die Idee hat aber gleich mehrere Haken. Tobias Gfeller

Die Nepomukbrücke werde schon heute trotz Verbot von Velofahrenden benutzt, was gemäss BUD-Sprecherin Catia Allemann auch geduldet wird. Foto: Dominik Plüss

Wer zu Fuss oder mit dem Velo vom Bahnhof Dornach-Arlesheim nach Reinach in Richtung Kägenquartier will, erlebt bei der Autobahnausfahrt Reinach-Süd ein Labyrinth mit Fussgängerstreifen, Lichtsignalanlagen, einer Unterführung und Brücken. Der Brückenkomplex über die A18 ist für Fussgänger mühsam zu passieren und für Velofahrende gar gefährlich, weil eine eigene Fahrradspur fehlt und die Bruggstrasse gerade in den Stosszeiten oft überlastet ist. Eine neue Brücke für Velofahrende und Fussgänger soll nun für Entlastung sorgen. Anschliessend soll die Velo- und Fussverbindung entlang des Stöcklin-Areals, auf dem eine Grossüberbauung entsteht, nach Dornachbrugg bis zum Bahnhof Dornach-Arlesheim weitergeführt werden. Mit dem Ziel: das Gewerbegebiet Kägen von Arlesheim und Dornach her südlich des grossen Brückenkomplexes für Fussgänger und Velofahrende besser zu erschliessen.