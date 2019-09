Eine britische Tragödie

Die neusten Kapitel: Das Parlament hat ein Gesetz durchgebracht, das es Premierminister Boris Johnson verbietet, am 31. Oktober ohne einen Deal aus der EU auszutreten. Zudem überprüft der Supreme Court, ob es rechtens war, dass Johnson das Parlament in eine Zwangspause gesendet hat. Der Tumult auf der Insel ermuntert die grössten Moralisten Europas, den Briten aufzuzeigen, wie Demokratie wirklich funktioniert: die Deutschen. Und das geht so: Man denunziert den britischen Premier als «Lügner» («Süddeutsche Zeitung»), behauptet, dass alle Briten «spinnen» würden («Der Spiegel»), der Brexit sowieso «unverantwortlich» sei («Die Zeit») und Parlamentschef (Leader of the House) Jacob Rees-Mogg nur ein «Vasall» Johnsons und ein «EU-Hasser» sei («Der Spiegel»), und wirft ihm nach einer ewigen Parlamentsdebatte «Verachtung fürs Parlament» vor, weil er es sich auf der Bank gemütlich machte. Aber anstatt diese Situation korrekt zu bebildern, zeigt man eine Fotomontage, in der Rees-Mogg Strapse trägt. Wer ist nun verächtlich?

Danach führt man die Denunzierung der Brexit-Befürworter parallel mit der Vergötzung von Oppositionellen wie Jo Swinson (Liberal Democrats) und dem Marxisten Jeremy Corbyn (Labour) und Hunderten Vorhersagen und Prophezeiungen eines möglichen Verbleibs in der EU weiter. Johnson solle man grundlegend verachten, weil der Mann sowieso ein Populist, ­autoritärer Antidemokrat und «ein kleiner König Gernegross» ­(wieder «Der Spiegel») sei.

Corbyns Pirouette

Nun. Zum Glück ist Grossbritannien ein souveräner, demokratischer Nationalstaat. Dort bleibt man in der Realität – und die sieht so aus: Der «König Gernegross» ist gemäss dem Meinungsforschungsinstitut Yougov deutlich beliebter als seine Vorgängerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Weiter stuft die britische Bevölkerung den Austritt aus der EU mit 68 Prozent als wichtigstes politisches Geschäft ein. Anfallende Neuwahlen würden die Tories mit überwiegender Mehrheit gewinnen, zumal mit Unterstützung der Brexit Party. Gemäss den aktuellen Bevölkerungsumfragen liegen die Konservativen bei 35 Prozent, Labour bei 25 Prozent und die linksliberalen Lib Dems bei 16 Prozent (Stand: 3.September). Weiter fordern 48 Prozent der Befragten einen No-Deal-Brexit, damit verhindert wird, dass Jeremy Corbyn Premierminister wird. 35 Prozent sind dagegen. Die Tragik im Brexit-Drama, das nun nur noch aus den Schützengräben der jeweiligen Parteien geführt wird, liegt primär nicht in der ­Verantwortung von Boris Johnson. Dafür ist er noch nicht lange genug Premierminister.

Sie liegt zuallererst bei der EU, die sich vehement weigert, auf eine harte Warengrenze zwischen Nordirland und Irland zu verzichten und so Grossbritannien aus der Zollunion zu entlassen und somit den ersehnten Zustand zu schaffen, dass das UK nicht mehr EU-Recht untersteht. Ein Freihandelsabkommen kommt für die EU nicht infrage. Damit blockiert sie konstruktive Verhandlungen, nachdem der ursprüngliche Deal dreimal im Parlament gescheitert ist.

An zweiter Stelle kommt das britische Unterhaus, das eine erhebliche Mitverantwortung an diesem pitoyablen Trauerspiel trägt, weil es nicht anderes zu tun weiss, als Theresa May zuvor und nun Boris Johnson ständig Steine in den Weg zu legen, die Verhandlungen mit Brüssel zusätzlich zu erschweren, und verhindert, dass der Brexit (wie er auch immer vonstattengehen wird) endlich geschieht. Es ist ein Parlament, das sich immer undemokratischer verhält. Zwei Beispiele: Seit nun drei Jahren schreit Oppositionsführer Jeremy Corbyn nach Neuwahlen. Als aber die Tories kürzlich ihre Mehrheit verloren hatten, will man auf der Linken von Neuwahlen plötzlich nichts mehr wissen. Corbyn ist der erste Oppositionsführer der Geschichte, der Neuwahlen ablehnt.