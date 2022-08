Neuer Gastro-Hotspot – Eine blaue Lagune inmitten der Innenstadt In der Passage neben der Hauptpost betreibt die Safran-Zunft seit Freitag ein Bistro-Café, das zum Eintauchen einlädt. Initiiert wurde es vom Flâneur-Festival Basel. Dorothea Gängel

Mit einer imposanten Bar aus Chromstahl glänzt das Lago 105 in blauem Licht. Foto: Flaneurbasel.ch

Heimlich, still und leise hat sich in der Passage neben der Hauptpost Bemerkenswertes getan. Unbemerkt ist zwischen der Flaniermeile Freie Strasse und der Gerbergasse ein Gastronomiebetrieb eingezogen, der zum Staunen einlädt. Zugegeben, der Ort ist gewöhnungsbedürftig, war er doch in den vergangenen Jahren für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Der Einzug geschah dezent, doch nun verkünden die Hinweisschilder den Passanten seit Freitag: «We are open.» «Etwas düster da drinnen», sagt ein Herr mittleren Alters und zieht vorbei. Doch es lohnt sich unbedingt, in das Lago 105 einzutauchen – auch oder umso mehr, wenn die Hitze einmal wieder so richtig zuschlägt. Denn es ist wunderbar kühl dort.