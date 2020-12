So hat sich der Sport verändert – Eine bewegte Zeitreise durch den Baselbieter Sport Es sind eindrückliche Bilder, die Florian Blumer in seinem Buch zeigt – ein Rundgang durch die letzten 120 Jahre Sport in der Region Basel. Dominic Willimann

Tempi passati: Die Radrennbahn von Muttenz zog nicht nur Athleten, sondern auch Zuschauer an (hier 1929). Foto: Verlag Basel-Landschaft

Der Sport steht praktisch still. Corona sei Dank. Da ist es geradezu eine Freude, wenn man das neuste Werk von Florian Blumer in den Händen hält. Der Muttenzer hat 50 Jahre seines Lebens in den Sporthallen und auf den Handballfeldern der Schweiz verbracht. Dabei hat der einstige Handball-Nationalspieler nicht nur viel erlebt, sondern auch wahrgenommen, wie sich der Sport über die Jahre gewandelt hat.

Das bringt der Professor für Wirtschaftskommunikation an der Fachhochschule Nordwestschweiz in seinem Buch «Sportliches Baselbiet» auf Papier. Begleitet von 109 zumeist schwarzweissen Fotografien wird das Sporttreiben im Kanton Baselland wiedergegeben. Dabei stösst man nicht selten auch auf Vergessenes oder Vergangenes, das weiter weg scheint, als es tatsächlich ist.