Basler Regisseur in einem der härtesten Gefängnisse der Welt

Für Ihre neue Inszenierung haben Sie in Bolivien recherchiert. Das klingt abseitig. Was geht uns in Basel Bolivien an?

Es gibt einen gesellschaftlichen Aspekt und einen privaten Aspekt. Die Einladung nach Bolivien kam über Franz Josef Kunz, den Leiter des Goethe-Zentrums in Santa Cruz de la Sierra. Ich selbst hatte mit 17 die Schule abgebrochen, um nach Südamerika abzuhauen. Ich war eineinhalb Jahre dort, viel länger als geplant, schlug mich mit Jobs durch. Für mich war da noch ein Rest im Glas: Ich wollte immer zurück, aber nicht als Tourist.