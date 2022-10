Der Berner Strafrechtsprofessor Martino Mona will ein Ende der Verwahrung in der Schweiz. Stattdessen fordert er härtere Strafen.

Herr Mona, nehmen wir mal an, es würde eine Initiative lanciert, die

per sofort die Verwahrung in der Schweiz abschaffen will. Wie

würden Sie stimmen?

Ich würde sie annehmen. Und dabei keine Sekunde zögern.