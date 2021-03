Wahl in die Exekutive – Eine Baslerin startet in Freiburg durch «Manchmal muss man die Dinge einfach geschehen lassen», sagt Mirjam Ballmer. Die frühere Basler Grünen-Grossrätin wurde am Sonntag in den Gemeinderat der Westschweizer Stadt gewählt. Alessandra Paone

Sie galt als Hoffnungsträgerin der Basler Grünen, hätte Guy Morin in der Kantonsregierung beerben sollen. Nun ist Mirjam Ballmer Gemeinderätin in Freiburg. Foto: Keystone/Cyril Zingaro

Sie wolle nicht als frustrierte Politikerin enden, sagte Mirjam Ballmer, als die «Basler Zeitung» sie vor einem Jahr in Freiburg besuchte. Sondern die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Diese Unverkrampftheit, die sie empfindet, seit sie im Sommer 2016 ihre Wohnung in Basel aufgelöst und in der Westschweiz neu angefangen hat, dieses Gefühl von persönlicher Freiheit – es hat gewirkt. Die Grüne wurde am Sonntag auf Kosten der FDP in die Freiburger Stadtregierung gewählt; sie schaffte es hinter den bisherigen SP-Gemeinderäten Andrea Burgener Woeffray und Thierry Steiert auf Anhieb auf den dritten Platz.