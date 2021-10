Freilichtspiele in Interlaken – Eine Baslerin an Tells Seite Sie hatte schon fast aufgegeben. Dann nahm die Geschichte für Tiziana Sarro eine Wende. Deshalb kämpft sie heute mit Wilhelm Tell und für die Freiheit. Daniel Aenishänslin

Regisseurin, Schauspielerin und Sängerin: Tiziana Sarro will ihre ganze Energie in die kommenden Tellspiele in Interlaken stecken. Foto: Pino Covino

Kämpfen für die eigene Freiheit – es ist ein Charakterzug, den Tiziana Sarro durchaus mit dem knorrigen Tell teilt. Auch wenn sie nie Äpfel von Kinderköpfen schoss. Vielmehr schoss sie gerne übers Ziel hinaus. Früher, als sie noch durch eine Zeit der «Dunkelheit und Schwere» ging, wie sie sagt.

Heute ist die 46-jährige Baslerin in jenem Teil ihres Lebens angelangt, in dem sie tut, was sie will. Im guten also. Dazu zählt, dass sie an der Seite von Klemens Brysch als Co-Regisseurin Schillers Tell inszenieren wird – in der legendären Tell-Arena in Matten bei Interlaken.