Eine Basler Nacht der Erinnerungen

Vergleichbar mit jenem Kantersieg gegen die Hobby-Kicker aus San Marino ist das 5:0 jedoch keineswegs, das der FC Basel zum Auftakt der Europa League im St.-Jakob-Park feiert. Gegner ist der FC Krasnodar – und damit auf dem Papier ein ganz anderes Kaliber: Vertreter der höchsten russischen Spielklasse, dessen Tabelle er trotz der renommierteren Konkurrenz aus Moskau und Sankt Petersburg anführt.

Dass diese Russen Fussball spielen können, sieht man vor allem in der ersten Halbzeit: Schwach gestartet und mit 0:1 in Rückstand, entwickeln sie ab der 25. Minute Druck und bringen den FC Basel mehrmals in Verlegenheit. Es ist der Moment, in dem Erinnerungen an den letzten Besuch eines russischen Vertreters wach werden: 2017 führte der FCB in der Champions League gegen ZSKA Moskau ebenfalls mit 1:0 und schien alles im Griff zu haben, um später mit einer bitteren 1:2-Niederlage vom Spielfeld zu schleichen.

Die Parallelen enden hier allerdings. Und es tritt eine andere Erinnerung in den Vordergrund, die nur unwesentlich weiter zurückliegt: Jene an das 5:0 gegen Benfica Lissabon, in derselben Champions-League-Kampagne. Valentin Stocker fährt in der 40. Minute einen Konter. Spielt den perfekten Pass auf Bua. Und der erzielt seinen zweiten persönlichen Treffer des Abends, lobt den Ball zum 2:0 über den russischen Torhüter Safonov hinweg in die Maschen.

Nach 55 Minuten entschieden

Es ist der Stich ins Herz des Gegners. So, wie es vor zwei Jahren der berühmte Sprint des Dimitri Oberlin beim hohen Triumph über den portugiesischen Rekordmeister war. Der Knackpunkt folgt zu Beginn der zweiten Hälfte: Die Russen versuchen es nach der Pause noch einmal und scheitern dabei am starken Jonas Omlin im Basler Tor. Dann kommt der nächste Konter und beginnt sich Krasnodar in seine Einzelteile aufzulösen: Luca Zuffi trifft völlig freistehend zum 3:0 – und gleich danach fängt Valentin Stocker einen Pass ab, was schliesslich zum 4:0 durch ein Eigentor Vilhenas führt. Alle drei Szenen spielen sich zwischen der 52. und 55. Minute ab. Danach ist die Partie frühzeitig entschieden.

Seinen Anteil an beiden Treffern hat einer, der unter normalen Umständen gar nicht auf dem Platz stünde: Arthur ­Cabral. Der Brasilianer ist nur verpflichtet worden, weil Ricky van Wolfswinkel nach einem Aneurysma-Eingriff lange ausfällt. Er hat erst in der vergangenen Woche das Training mit dem FCB aufgenommen. Und er steht nun in der Startelf, weil Kemal ­Ademi am Wochenende beim Cupsieg in Meyrin eine Hirnerschütterung erlitt und fehlt.