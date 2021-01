Maja Storck mitten in der europäischen Spitze – Eine Baselbieterin erobert die Bundesliga Die ehemalige Teamstütze von Sm’Aesch-Pfeffingen will in der Bundesliga als Hauptangreiferin des Titelkandidaten Dresdner SC nun endlich eine Goldmedaille. Thomas Wirz

Früher schlug Maja Stock für Sm’Aesch Punkte, nun hat sie den Weg via Aachen nach Dresden gefunden. Foto: Ulf Schiller (Freshfocus)

Wenn es um die Big Points zum Satzende geht oder die Passeuse die erfolgversprechendste Angriffsvariante sucht, kommt der Ball zu Maja Storck. Die 22-jährige Münchensteinerin im Trikot des Dresdner SC steigt hoch und hämmert den Ball am gegnerischen Abwehrblock vorbei zu Boden. Was sie schon als Teamstütze von Sm’Aesch-Pfeffingen am liebsten tat, hat sie als Profispielerin in der Deutschen Bundesliga nun weiter perfektioniert.

In einer der stärksten europäischen Ligen sorgt Storck derzeit für Furore. Beim sächsischen Traditionsverein und fünffachen deutschen Meister hat sie in den bisherigen zehn Saisonpartien 151 direkte Punkte erzielt, womit sie im aktuellen Bundesliga-Skoreranking (Punkte pro Satz) hinter der US-Amerikanerin Crystal Rivers an zweiter Stelle geführt wird. Im Team des deutschen Spitzenteams mit Titelambitionen ist sie bislang klar die effizienteste Angreiferin. «Nach kleinen Startschwierigkeiten läuft es mir mittlerweile prima, ich spüre viel Vertrauen und es läuft auch der ganzen Mannschaft», sagt die Schweizer Nationalspielerin.