Thomas Dürr bewegt sich seit dreissig Jahren im Show- und Eventbusiness. Er kennt die Branche, er versteht das Geschäft. Er hat die Grossen nach Basel auf die Bühne geholt: Helene Fischer, Herbert Grönemeyer, Coldplay, Depeche Mode, Pur.

Thomas Dürr wohnt und lebt in Basel, zahlt hier seine Steuern. Er liebt die Region, schwärmt von der Infrastruktur, von den Menschen, vom trinationalen Geist.

Doch mit Bestürzung muss auch Dürr feststellen: In Basel läuft nichts mehr. Keine grossen Konzerte, keine Open Airs. Keine Stars. Die gehen lieber nach Zürich, Bern oder Genf. Sogar in Thun finden mittlerweile mehr Gigs statt als in Basel. Man stelle sich das einmal vor!

Im BaZ-Interview bringt der Eventkönig die Dinge auf den Punkt. Im St.-Jakob-Park stimmt die Statik nicht. Und der FC Basel will das Joggeli nur für sich haben. In der St. Jakobs-Halle daneben fehlen die Hängepunkte an der Decke, um Licht- und Tonmaschinen installieren zu können.

Mies ist offenbar auch das Zusammenspiel mit der Polizei. Basel-Stadt kommt mit Basel-Land nicht klar, es gibt Befindlichkeiten, Missstimmung. Der Streit wird auf dem Buckel der Konzertveranstalter ausgetragen.

Es gibt wenige Macher und Macherinnen in der Stadt, die wirklich etwas bewegen. Sie sollten unterstützt werden.

Noch schlimmer: Das Musical-Theater im Kleinbasel soll einer Schwimmhalle weichen. Ende 2024 ist Schluss. Ein Plan für die Zwischennutzung fehlt. Thomas Dürr muss sämtlichen Künstlern für 2025 absagen. Das tolle Stadtcasino, eine mögliche Alternative, ist ausgebucht.

Thomas Dürr hat viele Fragen. Doch in der Politik rührt sich wenig. Anfragen, wie es in eineinhalb Jahren weitergehen solle, bleiben vom Regierungsrat unbeantwortet.

Dürrs Ausführungen sind eine Bankrotterklärung für die Kulturstadt Basel, die im Geld schwimmt. Allein das Theater Basel wird mit knapp 48 Millionen Franken pro Jahr subventioniert. Es finden Weltmeisterschaften im Radball und im Curling statt, in Randsportarten. Wenn es aber um grosse Konzerte oder Open Airs geht, herrscht eine unverständliche Gleichgültigkeit.

Es gibt wenige Macher und Macherinnen in der Stadt, die wirklich etwas bewegen: Thomas Straumann, Roger Brennwald, Erik Julliard, Beatrice Stirnimann, Thomas Dürr. Sie sollten erhört und unterstützt werden in ihren Bemühungen. Sonst verkommt Basel zur Provinz.

