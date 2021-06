Filmfestival «Bildrausch» – Eine Art Berlinale für Basel Das «Bildrausch»-Festival zeigt Studiofilme von höchster Qualität mit teils irrwitzigen Ideen und Ansätzen. Zu sehen sind Perlen, Trouvaillen und echte Kunststücke. Markus Wüest

Der Eröffnungsfilm am Festival: «Miss Marx» von Susanna Nicchiarelli. Foto: Vivo-Film

Am Mittwoch beginnt das Basler «Bildrausch»-Filmfestival an den drei Hauptspielplätzen Stadtkino, Kultkino Atelier und Neues Kino. Es dauert bis Sonntag. Gezeigt werden insgesamt 34 Filme, im Wettbewerb «Cutting Edge» stehen 14. Der Ehrenpreis geht dieses Jahr an den deutschen Regisseur Dominik Graf.

Vier Tipps

Welche Werke sollen denn besonders hervorgehoben werden? Nicole Reinhard, gemeinsam mit Beat Schneider Leiterin des «Bildrausch»-Festivals, nennt als Erstes «Miss Marx» der italienischen Regisseurin Susanna Nicchiarelli. Es geht um die Tochter von Karl Marx, die nach dem Tod ihres Vaters ein schweres Erbe durchaus selbstbewusst antritt. Sie ist eigenwillig, mutig, unkonventionell. Oder, wie es im Beschrieb heisst: «Das Biopic einer Frau, die sich mit ihrer Zeit im Politischen und Privaten nicht abzufinden mochte.» Der Film ist im Rahmen von «Bildrausch» ausschliesslich am Eröffnungstag, also am Mittwoch, zu sehen, und zwar nahezu parallel entweder im Stadtkino oder im Kultkino Atelier.