Basler FDP auf Präsidentensuche – Eine angeschlagene Partei tut sich schwer Will der Freisinn den Turnaround schaffen, braucht er eine inspirierende Leaderfigur. Wer auf Luca Urgese folgt, ist unklar. Erste Namen werden bereits gehandelt. Mischa Hauswirth

Muss zwingend ein Grossrat wie zurzeit Luca Urgese (Bild) die Geschicke der FDP leiten? Dieser und weiterer Fragen müssen sich die Parteimitglieder in den kommenden Wochen stellen, wenn es gilt, einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin zu finden. Foto: Florian Baertschiger/Tamedia

Mit der Abwahl von Noch-Regierungsrat Baschi Dürr (FDP) war absehbar, dass sich Noch-Präsident Luca Urgese nicht länger würde halten können. Schon während des Wahlkampfes gab es intern immer wieder Kritik an seinem wenig elektrisierenden Führungsstil: zu wenig Themensetzung, zu wenig angriffig, zu wenig klar in der Kommunikation, intern wie extern. Was denn eigentlich die Themen der FDP in Basel-Stadt seien, fragten sich einige. Doch ob jene internen Kritiker jetzt auch tatsächlich einen eigenen Kandidaten – oder vielleicht eine Kandidatin – ins Präsidium bringen, wird sich weisen. In einem Punkt scheinen sich die Freisinnigen einig zu sein: Die Partei ist auf einem historischen Tief angelangt; nun muss sich unbedingt etwas ändern.