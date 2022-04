8000 Hüte zu verkaufen – Eine Ära geht zu Ende: Nachfolge für Traditionsladen gesucht Svanette Belka war mit ihrem Stand am Weihnachtsmarkt und an der Herbstmesse Basel legendär, bis sie aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste. Nun möchte sie auch ihren gut 30 Jahre alten Laden in Dornach in neue Hände geben. Julia Gisi

Svanette Belka in ihrem Laden in Dornach – in einem Meer aus Hüten. Foto: Nicole Pont

8000 Hüte in allen Formen und Farben, 3000 Hutnadeln und Unmengen an Schleifen, Bändern und Federn: In all den Jahren hat der Fundus im Laden von Svanette Belka riesige Ausmasse angenommen. Schon seit 1993 betreibt sie am Bruggweg in Dornach «Svanette’s Atelier & Hut-Laden». Bis 2013 war sie zudem auch immer wieder an der Basler Herbstmesse und am Weihnachtsmarkt anzutreffen – und sorgte dort mit ihrem Hut-Pavillon-Stand, in dem jeweils 30 Personen im Einsatz waren, für Aufsehen.