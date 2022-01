Prattler Friedhof wird saniert – Eine Abdankungshalle für alle Religionsgemeinschaften Der Einwohnerrat genehmigt für den Friedhof Blözen einen Sanierungskredit von 1,25 Millionen Franken. Das ist nach genauerer Betrachtung der Aufgabe teurer als gedacht. Christian Fink

In die Jahre gekommen: Die 1962 errichtete Abdankungshalle auf dem Friedhof Bözen. Foto: zVg

Ein schlichter Bau aus Beton und Holz in einer grosszügigen Gartenanlage, dazu eine wunderbare Sicht auf Pratteln – so präsentiert sich der Friedhof Blözen in Pratteln. Die 1962 errichtete Anlage ist allerdings in die Jahre gekommen. Die Abdankungshalle bedarf einer Sanierung. Hierfür hat der Einwohnerrat am Montag einen Kredit von 1,25 Millionen Franken gesprochen.

Weiter nach der Werbung

Für die geplanten Sanierungsarbeiten wurde im Investitionsprogramm 2022 bis 2026 ein Betrag von 500’000 Franken eingestellt. Der gegenüber dem Investitionsprogramm deutlich höhere Kredit ergibt sich aus den vertieften Erkenntnissen und Abklärungen des ausgearbeiteten Vorprojekts, wie Gemeinderat Philipp Schoch (Unabhängige Pratteln) erörterte. Das klingt «für mich ein bisschen nach Salamitaktik», bemängelte Einwohnerrat Sebastian Enders (SVP). Das Projekt sei 750’000 Franken teurer als budgetiert.

«Wir verstehen, dass das Projekt mehr kostet als vorgesehen», entgegnete Christine Weiss-Rufer (SP), zumal die Abdankungshalle nun genauer angeschaut wurde und etliches «als marod zum Vorschein gekommen ist».

Die derzeitige Ölheizung würde jährlich 36 Tonnen CO₂ ausstossen und hohe Kosten verursachen, so Schoch. Geplant ist nun der Einbau einer Schnitzelheizung, die nicht nur umweltfreundlicher ist, sondern mehr als die Hälfte der jährlichen Heizkosten einspare.

Ladestation für E-Autos inklusive

Nebst der Heizung soll die gesamte Haustechnik erneuert werden. Des Weiteren werden neue Fenster eingebaut sowie eine Fotovoltaik-Anlage installiert. Die Sanierung sieht jedoch nicht vor, das gesamte Gebäude nach standardisierten Energievorgaben umzubauen. Dies sei, so Schoch, «nicht verhältnismässig». SP-Einwohnerrat Kurt Lanz regte dazu an, in Kombination mit der Fotovoltaik-Anlage eine Ladestation für Elektroautos einzurichten. Das lasse sich, so Schoch, sicherlich gut verknüpfen.

Auch der Innenraum wird aufgewertet. Dieser soll für alle Glaubensrichtungen funktionieren – ein expliziter Wunsch der Friedhofskommission. Hasan Kanber (SP) und Gerold Stadler von den Grünen/Unabhängigen lobten diese Absicht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.