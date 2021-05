Abstimmungskampf Salina Raurica – «Eine 200 Millionen Franken teure Tramverlängerung braucht es nicht» Für die ehemalige Gemeinderätin Denise Stöckli ist klar: Der Kanton pusht das Tramverlängerungsprojekt in Pratteln, weil er sich auch als Bodenspekulant in Salina Raurica betätigen möchte. Daniel Wahl

«Unser Fernziel ist es, dass die Rheinebene für die nächste Generation so weit wie möglich grün bleibt.» Die ehemalige Gemeinderätin Denise Stöckli bei der Tramendschlaufe in Pratteln. Foto: Dominik Plüss

Die Geschichte wiederholt sich: Im Jahr 2017 kämpfte eine kleine Anwohnergruppe aus Binningen gegen die Tramlinienverbindung Margarethenstich und vermochte das Projekt zu bodigen. Heute ist es die kleine Aktionsgruppe Aapacke aus dem Raum Pratteln, welche die Tramverlängerung des 14ers in die Rheinebene bei Salina Raurica verhindern will. Bevor die Mitinitiantin, die ehemalige Gemeinderätin Denise Stöckli, fürs Interview zusagt, will sie uns die «unsinnig geplante Tramlinienführung» vor Ort vor Augen führen.

Einige Interessengruppen hat Stöckli ab Tramendschlaufe in Pratteln bis ins Grüssen geschleust. Kaum einer hat sich danach ihren Argumenten entzogen. Man bedankt sich und wird wohl ein Nein gegen das 200-Millionen-Projekt einlegen. «Hier verliert die Migros die Tramhaltestelle vor der Ladentür, die Leute haben länger, um ins Kuspo Pratteln zu gehen. Dort verliert ein Coiffeur seinen Gewerbebetrieb, aber hier bei der aufgehobenen Tramschlaufe wird man wohl auch noch ein Hochhaus bauen wollen», weist Stöckli zuweilen etwas sarkastisch auf die Nachteile hin. Sie könnte noch lange fortfahren.