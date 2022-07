Offene Türen und Wertsachen auf dem Sitz – Einbrüche in Baselbieter Autos häufen sich 17-mal wurde allein in diesem Monat in Fahrzeuge eingebrochen. Die Polizei warnt. Isabelle Thommen

Vorsicht vor Autodieben: Derzeit häufen sich die Fälle im Baselbiet. Foto: Dominic Favre (Keystone)

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Sissach zu einem Einbruch in ein Auto. Dies bestätigt die Baselbieter Polizei der BaZ auf Anfrage. Auch dass es derzeit häufiger zu Diebstählen aus Fahrzeugen kommt, wird von den Behörden bescheinigt. Betroffen ist hier nicht allein das Oberbaselbiet. «Die Personenwagen-Aufbrüche, respektive die Diebstähle aus Fahrzeugen, verteilen sich auf das ganze Kantonsgebiet», sagt Roland Walter, Mediensprecher bei der Baselbieter Polizei.

17 Diebstähle aus Fahrzeugen hat die Polizei im ganzen Kanton bisher im Juli verzeichnet. Davon waren 8 Fahrzeuge verschlossen und 9 Fahrzeuge unverschlossen. Weiter wurden der Polizei 6 Versuche gemeldet, bei denen die Täter keinen Erfolg hatten. Fassen konnten die Behörden bisher niemanden.

«Viele schliessen ihr Fahrzeug nicht ab»

Keine Schuld daran, dass es vermehrt zu Diebstählen aus Autos kommt, haben die warmen Temperaturen in der Nacht. «Das Phänomen ‹Diebstahl aus Fahrzeugen› beschäftigt uns seit längerer Zeit», sagt Walter. Einen Grund sieht er indes in einem Versäumnis: «Viele Besitzer von Autos schliessen ihr Fahrzeug vor dem Haus oder in der Einstellhalle nicht ab. Das macht es den Tätern entsprechend einfach.»

Angaben zur Schadenssumme können die Behörden keine machen. Aus den Autos werden vor allem Wertsachen wie Portemonnaies, Kreditkarten oder Smartphones gestohlen. Um dem Problem zu begegnen, führe die Polizei täglich Lagebeurteilungen durch. «Sie setzt entsprechende Schwerpunkte, welche in die Patrouillentätigkeit und präventive Aktionen einfliessen», sagt Walter. «Zudem appellieren wir an die Bevölkerung, verdächtige Feststellungen umgehend unserer Einsatzleitzentrale via Notrufnummer 112/117 zu melden.» Die Behörden empfehlen zudem, keine Wertsachen im Fahrzeug zu belassen und Fahrzeuge immer abzuschliessen.

Die Vorsicht vor Einbrechern gilt auch bei Häusern: In Lausen etwa kam es Ende Juni im Gebiet Unterdorfstrasse zu mehreren Einbrüchen, respektive Einbruchsversuchen. Betroffen waren diverse Mehrfamilienhäuser. Laut Informationen, die dieser Zeitung vorliegen, wurde damals auch in die Bäckerei Bangeter sowie in die Turnhalle eingebrochen.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

