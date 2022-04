Güterverkehr mit China – Einbruch um 30 Prozent: Containerzüge aus Europa meiden Russland Für Staatschef Xi Jinping ist sie ein Vorzeigeprojekt: Die neue Seidenstrasse soll China mit Europa verbinden. Nun meiden westliche Hersteller die Route, weil sie durch Russland führt. Benedikt Müller-Arnold aus Duisburg , Lea Sahay aus Peking

Endbahnhof der neuen Seidenstrasse: Duisburg Trimodal Terminal. Foto: Roland Weihrauch (Keystone)

Das Duisburg Trimodal Terminal ist ein Ort, der nie zur Ruhe kommt. Hier an der Mündung der Ruhr in den Rhein im traditionellen deutschen Industriegebiet schweben rund um die Uhr Staplerfahrer Container über das Hafengelände. Schiffe legen an dem künstlichen Arm des Rheins an, bringen Ware aus den Nordseehäfen Rotterdam oder Antwerpen. Hunderte Laster rangieren Tag für Tag piepsend unter den grossen, blauen Kränen, laden Container auf und karren neue heran. Und direkt daneben rollen Güterzüge auf den Gleisen.